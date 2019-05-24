2019-05-24T11:03:21+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге по делу о взятке задержали замначальника службы судебных приставов

Елена Сидорова занимает этот пост с 2014 года
Олег Галимов
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Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
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В Екатеринбурге по делу о взятке задержали замначальника управления службы судебных приставов по Свердловской области Елену Сидорову. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном СУ СКР. Отмечается, что спецоперация проходила при участии сотрудников ФСБ.

- Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело о преступлении коррупционной направленности. В настоящее время следователями СКР во взаимодействии с оперативниками ФСБ России по Свердловской области проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Более подробная информация в интересах следствия не сообщается, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Елене Сидоровой грозит реальный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Елене Сидоровой грозит реальный срокФото: Алексей БУЛАТОВ

В свою очередь областное УФССП также подтвердило информацию о задержании Сидоровой. Пост замначальнкиа управления она занимает почти пять лет.

- Заместитель руководителя управления подозревается в совершении преступления по статье 290 УК РФ, — сообщается в заявлении УФССП. - Правоохранительными органами установлен факт противоправных действий сотрудника. Мероприятия проходили во взаимодействии правоохранительных органов и сотрудниками отдела по противодействию коррупции УФССП. По данному факту также управлением назначена проверка, по результатам которой, если вина будет доказана, сотрудника уволят в связи с утратой доверия.

Согласно информации из открытых источников, в управлении Сидорова работает с 2006 года. Должность замначальника ведомства она заняла в сентябре 2014 года.

На сайте УФССП также перечислено множество наград Сидоровой, в том числе, благодарность Министерства юстиции Российской Федерации, медаль Федеральной службы судебных приставов «За заслуги», медаль Федеральной службы судебных приставов «150 лет основания института судебных приставов» и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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