«Иду на рекорд»: сколько площадок можно обойти за «Ночь музеев» в Екатеринбурге

Более ста площадок и всего семь часов, чтобы обойти максимальное количество из них. Но не просто зайти в музей, сделать отчетное фото и, поставив галочку в маршруте, бежать дальше. Нет, у нас всё по-честному. Там, где надо, посетить полноценную экскурсию длиною в час, а где и самостоятельно изучить ключевые экспонаты, понаблюдать за участниками мастер-классов и краем уха услышать что-то новенькое и интересное от работников площадки. «Ночь музыки» всё же раз в году – и ей нужно наладиться сполна. Тем более в этот раз тема акции особенно для меня привлекательная – театры и Бажов.

Итак, раз в этом году «Комсомолка» решила поставить рекорд, то к такому событию нужно было подготовиться заранее. Поэтому еще днем я составила маршрут из пятнадцати площадок, кое-где договорилась об экскурсии, куда-то (на завод Danone и Екатеринбург-Арену), увы, записаться не успела. Хоть мы, журналисты, конечно, бываем оптимистами, в таких моментах, как установление личного рекорда, нужно все же придерживаться суровой действительности. Куда тебе еще завод йогуртов и сказки на стадионе? Впереди и без того насыщенная программа – успеть бы обойти хотя бы половину из этого.

Дракула проводил экскурсии прямо на улицеФото: Алексей БУЛАТОВ

Но всё же прошлый опыт немного успокаивает и дает надежду на успешный результат – год назад мы с фотографом побывали на семи площадках и даже не задумывались о покорении каких-то статистических вершин. Так что на этот раз вполне возможно пройти в два раза больше. Так что перед нашим культпоходом хорошенько подкрепляемся, надеваем кроссовки, достаем из шкафа теплое пальто и, захватив бумажку с обозначенным для себя маршрутом, выдвигаемся в путь.

ДРАКУЛА, ЛЮБОВЬ ГУБЕРНАТОРА И ЗАБЕГ НА БАШНЮ

Время встречи с фотографом – 19:00 – начало основной или иначе вечерней программы «Ночи музеев». Место встречи – Плотинка. Здесь находится и информационный центр, где журналисты получают бейджи, и наша первая площадка – водонапорная башня. Прибываю сюда чуть раньше фотографа и в ожидании сама не замечаю, как увлекаюсь рассказом необычного экскурсовода. Очаровательный вампир в цилиндре, наверное, Дракула, рассказывает внушительной толпе байки и легенды о старинном Екатеринбурге. А чего ж не послушать? Побывав на такой экскурсии, можно такого понабраться, что потом при светской беседе с серьезным человеком не стыдно будет блеснуть знаниями о столице Урала.

В водонапорной башне интересно и слушать, и смотретьФото: Алексей БУЛАТОВ

Ну вот, например, знали ли вы, что подземный переход под мостом был создан только в 99-м году «человеком, похожим на губернатора, только потому, что он воспылал любовью к сотруднице музея ИЗО и с постройкой перехода ему удобнее стало видеться с предметом своего обожания». Или вот еще – когда строили лестницу, ведущую к памятнику основателям города, гастарбайтеры отрыли огромный кусок яшмы. А кто-то при строительстве перехода присвоил себе полуметровый гвоздь шириной в два пальца и кусок лиственницы, вытащив их из Плотины. Но этот всего лишь городские легенды. Верить или нет – выбор за вами.

Площадка № 1. Водонапорная башня

Время: 19:00

Место: Плотинка, Горького, 4в

А мы идем дальше, тем более что уже пришел фотограф и можно смело отправляться в забег по нашим площадкам. Первая в списке – водонапорная башня. Прошли пять метров, и мы уже в ней. Самое увлекательное в этом месте, наверное, подъем по винтовой лестнице. Еще днем здесь проходила программа для детей, так что невольно удивляешься, как уцелели ступеньки после массовых забегов школьников. Но и внутри башни тоже интересно, тем более, что открыли её после серьезной реконструкции не так давно – всего два года назад. Теперь на втором этаже башни можно изучить – послушать, посмотреть и прочитать – ключевые эпизоды из истории Плотинки и самой Водонапорной башни. Ведь она не всегда была музеем, когда-то в ней даже жили…

В "Ночь музеев" можно и фильмы посмотреть на большом экранеФото: Алексей БУЛАТОВ

КУКЛЫ ЗА СЕМЬ ТЫСЯЧ, ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА И ТАЙНЫ ЗАКУЛИСЬЯ

Площадка № 2. Театр кукол

Время: 19:30

Место: Мамина-Сибиряка, 143

Но долго задерживаться мы на первом пункте нашего маршрута не стали – впереди ждет столько всего. Тем более на 19:30 забронировано место в экскурсии по миру закулисья Екатеринбургского театра кукол. Отматываем десять лет назад и возвращаемся во времена, когда куклы и вера в чудеса являлись неизменными атрибутами моей жизни. Первым делом нужно познакомиться с куклами. Экскурсовод, а по совместительству и актер театра, Степа приводит нас в малый зал, где на подставке ребят и их родителей уже дожидаются самые разные театральные куклы.

- Всего существует три основных вида кукол – верхние, средние и нижние, - начинает свой рассказ Степа.

Дети все во внимании. Актер продолжает.

- Начнем с верхних, это кукла перчаточная, она надевается на три пальца – большой, указательный и мизинец, - Степа берет небольшого размера куклу в красном костюмчике и спрашивает у маленьких зрителей. – Вы знаете, как зовут эту куклу?

Актер показал ребятам, как ставить пальцы, чтоб управлять перчаточной куклойФото: Галина Соловьева

- Петрушка, - хором отвечают ребята.

- А фамилию вы его знаете?

За вопросом следует многозначительное молчание.

- Петр Петрович Уксусов, - подсказывает рассказчик. – А знаете почему?

- Потому что нос длинный, - находится кто-то среди малышей.

- Ну тогда бы он был Носов, а он Уксусов, - настаивает Степа и объясняет ребятам. – Всё потому, что у Петрушки очень кислый и едкий характер. Он бьет свою жену Марфушку, со всеми дерется и ссорится, шутит над каждым, а иногда еще и не смешно.

Но одним Петрушкой арсенал театра не ограничивается. Чего мы только не узнали из познавательного рассказа Степы! Что верхние куклы – то есть те, что надеваются на вытянутую руку и находятся высоко – бывают еще и мимирующие, которые корчат рожи, и тростевые – они не только кривляются, но и руками машут. Есть среди них и портретные. Например, Кай из «Снежной королевы» сделан по образу и подобию артиста театра. Как бы малышам не хотелось потрогать красивую куклу, но, увы, делать это нельзя – все куклы задействованы в спектаклях и сломать их – непозволительная роскошь. Одна такая небольшая кукла стоит около семи тысяч рублей, и корпят над ней мастерицы сразу нескольких цехов.

Вот такой страшный принц Калиф стоит в коридоре театра Работа художника театра кукол Юлии СелавриФото: Галина Соловьева

Но одной лекцией экскурсия в театре кукол не ограничилась. Я же вам обещала проход за кулисы! Конечно, бродить большой компанией по узким коридорам театра, сверху донизу забитым костюмами и декорациями, не так-то просто. Поэтому экскурсовод Мария назначает замыкающего строй и отправляет нас захватывающее путешествие в кукольный мир. Но кто же знал, что в нем обитают огромные пауки в человеческий рост да еще и с человеческим лицом, созданным по образу еще одного актера театра! Вот десятилетний Ваня знал.

- Это же принц Калиф, - с полной уверенностью заявляет он.

- Это и впрямь он, - удивляется Мария знанию мальчугана.

В реквизиторском цеху театра, где хранятся все куклы, действует правило «Ничего руками не трогать». А вот смотреть – пожалуйста. Оттого все выпученными от восхищения глазами пожирают комнату, полную куклами с самых разных спектаклей. Маленькие и большие – они висят на деревянных гребенках, дожидаясь, когда звездного часа, когда их наконец выведут на сцену.

Огромные головы королей можно надеть сверху, а можно на них и посидеть, как на стулеФото: Галина Соловьева

- Это куклы из «Ромео и Джульетты»!

- А это из сказки «По щучьему велению».

- А вот это из «Дон Кихота».

Ребята разбегаются по комнате и угадывают кукол из знакомых им постановок. Я, увы, не видела ни одной. Хотя вру, на Хэллоуине в Колизее играла в карты с актерами театра кукол в масках скелетов из постановки «Ромео и Джульетта». Вот их я и узнала, что разбираюсь в репертуаре театра не хуже детей. Уже не так стыдно.

РАЗЖИГАЕМ ОГОНЬ И МАСТЕРИМ ОБЕРЕГИ

Площадка № 3. Музей истории и археологии Урала

Время: 20:45

Место: Ленина, 69/10

Но вот пора бежать и на другие площадки. Музей истории и археологии Урала, например. Так что счастливые, окрыленные и полные желания вернуться в театр кукол еще раз, мы перебегаем дорогу, проходим гостиницу Исеть и вот мы уже на месте. Открываем дверь музея и натыкаемся сразу на две очереди – одна за билетом, вторая в гардероб. Встаем во вторую. И только мы протягиваем одежду, нам заявляют – мест нет. Вот и ажиотаж, кто бы мог подумать. Наверное, всех сюда так тянет Шигирский идол (прим. ред. - археологический памятник, древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура. Возраст, по последним оценкам, достигает 11 тысяч лет). Его я, к своему стыду, за четыре года жизни в Екатеринбурге так и не видела. А «Ночь музеев» - прекрасный повод наверстать упущенное.

Музее археологии учат разжигать огонь с помощью древаФото: Галина Соловьева

Но для начала как будущей хранительнице очага нужно научиться, как добывать огонь. Поднимаемся на второй этаж, где вокруг мужчины в шкурах столпились юные натуралисты. Вот сюда-то мне и нужно. Кто-то трет палочку из твердого дерева о дощечку из мягкого, уже прорыв знатную колею. Другой трет тетиву лука из кожаного ремешка о палочку, а палочку о дощечку. А самые продвинутые шоркают кристалл (сталь с высоким содержанием углерода) о кремень. Вот у них одних и летят во все стороны искры.

- А почему первые два способа не работают, - интересуюсь я.

- Они работают, только нужно добавлять воспламеняющееся вещество вроде гриба, растущего на дереве и стертого в порошок. Им древние люди и пользовались. Только мы его не выдаем – соблюдает правила пожарной безопасности. Посмотрите на ямку в доске – там, где она почернела, образовывался огонь. В прошлом году там задымила, что тут же пожарные прибежали – ведро воды вылили. Только так и потушили.

Там же мастерицы помогают сберечься от злых духовФото: Галина Соловьева

- Верится с трудом. А это технологии разных веков?

- Разных тысячелетий, - поправляют меня. – Первый способ использовали в Палеолите, второй в неолите, а третий уже в Железном веке.

- Ну я, пожалуй, современными способами извлечения огня ограничусь – спичками, зажигалками, хотя камушки тереть всё же весело.

Как будущей рукодельнице, конечно, не мешало бы мне присоединиться к тем, кто мастерил из талька оберег от злых духов, но мы всё же торопимся. Тем более умелицы не заверили меня в успехе – быстрота изготовления амулета, как оказалось, зависит не от ловкости моих рук, а от того, какой камень попадется. Поэтому рисковать я не стала, а побежала скорее знакомиться с самым древним великаном – Шигирским идолом.

- Он без ручек, без ножек, - презентует археологический памятник на входе какая-то мама своему малышу.

Вот он - деревянный великан. Впечатляет!Фото: Галина Соловьева

Немного расстраиваюсь – как же так? Это всё равно, что на скелет динозавра без головы смотреть. Но деревянный идол всё равно впечатляет. В первую очередь величиной – при всем своем почтенном возрасте он всё еще ничего – 3,4 метра ростом. А от одной мысли о том, что ты видишь древнейшую в мире скульптуру, мурашки пробегают по коже. Но долго любоваться великаном не выйдет – движемся дальше.

ЗВУК НАСМОРКА, ПЕЧЕНЬКИ В ВИДЕ ФАЛЛОСА И РЕПЕТИЦИЯ «МАЙСКОЙ ПРОГУЛКИ»

Площадка № 4. Свердловская киностудия

Время: 21:10

Место: проспект Ленина, 50Ж

Стоит перейти дорогу, забежать во дворы и вот она – Свердловская киностудия. Так давно мечтала побывать там и, наконец, свершилось. Оказывается, «Ночь музеев» исполняет желания. Не терпится узнать, как же делают спецэффекты, из чего извлекают разные звуки и, конечно же, мастерят костюмы и грим. А тут к тому же удается посмотреть старинный фильм, в котором еще даже не использовались реплики – только отдельные звуки. Одним просмотром не ограничиваемся – экскурсовод просит нас предположить, какие звуки, благодаря современным технологиям, можно было бы использовать в этом фильме. Вариантов звучит море – от пения птиц до сморкания главного героя. Хочется еще услышать другие забавные идеи, но гляжу на часы и ужасаюсь. Раз решили ставить рекорд, расслабляться не стоит.

В киностудии прошли веселые квесты и игрыФото: Алексей БУЛАТОВ

Площадка № 5. Музей «ОБ ЭТОМ»

Время: 21:45

Место: Луначарского, 133

По пути заходим в музей для взрослых «Об ЭТОМ» 18+. Там на сцене творятся какие-то пошлости в духе этого места и, как говорят организаторы, по канонам античных спектаклей. У дверного проема застенчиво пристроилась надувная медсестричка – молодые парни та и норовят сделать с ней селфи. А вот дам интересует еще более пикантная тема – они массово скупают имбирные пряники в форме мужского достоинства. Ну а что? В Азии этому делу целые праздники посвящают, а мы чем хуже? Так что прикупаем себе таких веселых сладостей и в ритме ча-ча-ча движется к выходу.

В музее "Об ЭТОМ" было полно молодых людей - особенно им понравилась пышногрудая блондинкаФото: Алексей БУЛАТОВ

Площадка № 6. Дом Маклецкого

Время: 22:10

Место: Тургенева, 15

Чуть подальше согласно маршруту у нас сразу две новые площадки – Дом Маклецкого и Дом журналиста. Первый – центр городских практик – вообще открылся в начале апреля. Раньше он принадлежал директору банка и меценату Илье Маклецкому, собиравшему в своем доме богемные тусовки талантливых деятелей искусства. Потом в разные годы в усадьбе то жили врачи, то сама она превращалась в больницу. А сейчас вот стала пристанищем для творческих людей современного Екатеринбурга. Заходим в пятиэтажное здание на Тургенева, 15. В надежде пробежаться по всем этажам обращаемся к экскурсоводу, а он огорошивает.

- Только после 23:00, сейчас все места на экскурсии забиты до предела. Посмотреть самостоятельно всё, увы, нельзя. Разве что на первом этаже выставку.

В Доме Маклецкого проходит выставка картин - каждый может попытаться повторить рисунок художникаФото: Галина Соловьева

Да уж, как раз на 11 вечера у нас забронирована экскурсия в другом месте. Вот не везет. Но делать нечего – пробегаем глазами по картинкам. Какие-то бородатые лица, лошади с шестью ногами, брутальные быки. Наверное, это примитивное искусство. Хотя молодые люди – на вид хипстеры – разбираются в живописи лучше. Оставим это им. А сами пойдем туда, где мы как рыбы в воде.

Площадка № 7. Дом журналиста

Время: 22:35

Место: Клары Цеткин, 1

Здравствуй, родной дом журналиста, встречающий нас бодрящей латинской музыкой. Правда, как родной… Бывала я здесь всего однажды. Но, как говорится, никогда не поздно. Встречают нас словами, что экскурсовод устал и отдыхает – желающих послушать много. Нам и не надо – мы торопимся. Так что забегаем послушать лекцию про стримы, смотрим на радийную экспозицию, выставку журналистских вещичек древности – от печатной машины до ручек с чернилами промокашкой. А тем временем на часах 22:45. Нужно бежать, чтоб через 15 минут быть в «Успенском» на Вайнера, 10.

А в Доме журналиста веет ностальгией - вот бабушка пришла почитать газеты прошлых годовФото: Галина Соловьева

СТРАХИ В ТЕМНОТЕ, БРИГАДА КИТАЙЦЕВ И УРОКИ ШРИФТА БРАЙЛЯ

Площадка № 8. Галерея в темноте

Время: 23:00

Место: Вайнера, 10, 5 этаж

Окрыленные мыслью, что идем на рекорд, прибываем на место в назначенный срок. Поднимаемся на пятый этаж, вот и она – галерея в темноте. У стойки регистрации столпились десятки человек, еще столько же неуверенно топчутся у входа и сидят на пуфиках.

Вот и собирается моя группа. Увы, фотографу нельзя – то, что хранится в темноте за ширмой, секрет. Нас набирается семеро – папа с мальчиком, супружеская пара, две подружки Марины и я.

Незрячий экскурсовод Юля просит нас встать паровозиком – положить одну руку на плечо впереди стоящему человеку, а другую оставить свободной, чтоб ориентироваться в пространстве. Волнительно. Отправляется в темноту. Теперь можно отсоединиться. Первые десять минут из разных точек комнаты доносится неловкое «Ой!» - это мы так натыкаемся друг на друга с непривычки. Но все же задание у нас – не найти друг друга, а изучить окружающие предметы и по ним понять, кто живет в этой квартире.

Незрячий экскурсовод объяснила, как читать шрифт БрайляФото: Галина Соловьева

- Шахматы! Тут живут шахматисты!

- В шкафу платья и кожаная куртка – это квартира супружеской пары.

- Массажный стол – она массажистка.

- Книжка со шрифтом Брайля – они слепые.

Столько догадок и все они отчасти верны. Отгадываем не без подсказок, пощупав все предметы в комнате и даже немного друг друга. Вновь встаем в паровозик и переходим в другое пространство. Уже начинаешь различать запахи. Пахнет так, будто ты оказался на рынке, то есть всем сразу. Здесь и специи, и овощи, и орехи. Рядом настоящая барахолка. Хватаю бусы – бренчат, платок с монетами – звенит, маленький барабан – глухо отзывается под ладонями. Как же это интересно! Уже проще становится распознавать вещи. Да и в темноте вполне комфортно. Но вдруг слышишь, как кто-то нагнетает обстановку.

- Вот вроде бы и привык уже к темноте, но неожиданно как-то жутко становится, - обращается мальчик к экскурсоводу.

- А почему жутко?

- Какие-то белые и красные пятна появляются перед глазами.

На крыше музея ИЗО прошел рок-концертФото: Алексей БУЛАТОВ

Ну всё – приехали! Вспоминаю свой детский страх – боязнь темноты после просмотра японских ужастиков. Все эти приведения, мертвяки… Да откуда им тут взяться?! Всё же хорошо, я не одна. Идем уже в другую комнату – неожиданно пахнет свежестью и становится прохладней, поют птицы. Набредаю на бассейн с шариками. Оказывается, если их пошевелить, они светятся. Объяснение простое – статическое электричество.

И последний этап – комната с итальянской музыкой и приятными сладковатыми запахами. Мы попадаем в бар, садимся на стулья у барной стойки, получаем по соку и бумажке с пожеланием, написанным шрифтом Брайля.

И вот, наконец, нас выводят к свету. Но выходим мы не сразу – яркий свет может ослепить. Экскурсовод даже шутит.

В немузее мусора валяется много сломанных телефонов и запчастей - вот фиксики бы обрадовались такому добруФото: Галина Соловьева

- Приходят к нам посетители разных национальностей, а уходят все китайцами – настолько глаза становятся узкими.

Вот и мы – истинные китайцы – решаемся выползти на свет. И с помощью плакатов с расшифровкой шрифта принимаемся отгадывать данные нам послания. Не с первого раза, но всё же у меня получается перевести точки на буквы. Выходит: «Семья – твой тыл». Вот теперь я не только разбираюсь в куклах и умею разжигать огонь. Почему бы не стать еще чуточку умнее, побывав в НЕМУЗЕЕ мусора?

КАРНАВАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ, ЯИЧНЫЙ ПЕРФОРМАНС И ЖГУЧИЕ БОРОДАЧИ

Площадка № 9. НЕМУЗЕЙ мусора

Время: 00:00

Место: Вайнера, 10, этаж 5

А чего здесь можно узнать полезного? Вещи, выброшенные на свалку или просто отданные на утилизацию, могут сказать многое. Вот и целые столы телефонов – кто-то пытается их починить, ковыряясь в плате, а кто-то ломает, стуча по экрану отверткой. На стене висят таблички с названием стран – это реликвия Олимпиады в Сочи. В углу звучит патефон, играет советский рок. Чего здесь только нет! Целая история, зарытая и вновь найденная на мусорке. Тяжеленые чугунные утюги, карнавальные костюмы, макет многоэтажки… И это только маленькая капля этого огромного моря мусора.

Каждый мог примерить на себя костюмы и маскиФото: Галина Соловьева

Площадка № 10. Ельцин Центр

Время: 00:20

Место: ул. Бориса Ельцина, 3

На часах уже 00:10. Пора выдвигаться на другую точку. Почему бы не заглянуть в Ельцин центр? А заодно посмотреть на протестующих, может, они устроили какую-нибудь экспозицию на своей площадке? И впрямь – собравшись в круг, подсвечивают газон фонариками и выкладывают какие-то узоры из белых шариков. Наверное, яиц. Интересное решение. Наверное, какая-то разновидность современного искусства. А в Ельцин центре уже подошли к концу все активности – лишь, как сонные мухи, кружат и ложатся на плечи любимых девушки в зале Свободы. Там для самых стойких играют рок-группы.

Рок-концерт завершил мероприятия в Ельцин центреФото: Галина Соловьева

Площадка № 11. Музей истории Екатеринбурга

Время: 00:50

Место: ул. К. Либкнехта, 26

Почему бы в таком случае не заглянуть в музей истории Екатеринбурга? Слышала там проходил конкурс бородачей. Ну-ка у кого там самая длинная борода. Дойдя до площадки, узнаю у организаторов результаты.

– Самая большая длина – 6,6 сантиметров, а самая широкая – 8. Далековато, конечно, до растительности Бажова, - шутит девушка. - Самым юным бородатым мужчиной оказался парень 19-ти лет, а самым уважаемым, то есть джентльменом в летах – 83-летний дедушка. Всех их ждут подарки – сертификаты в барбершоп.

Бородометр помог определить лучшего бородача в городеФото: Галина Соловьева

Неплохой результат для 25 участников конкурса. Но вот если бы я участвовала, то победила бы безусловно. Не пугайтесь – я не Кончита Вурст. Просто каждый здесь мог примерить бороду самого Павла Петровича. И я тоже не упустила возможность. Поучаствовала в конкурсе – отыщи среди известных бородачей города три фотографии, на которых изображен Бажов. Узнала архитектора Лысякова, изобретателя радио Попова, художника Брусиловского, руководителя театра Коляду, нашла двух Бажовых, а вот молодого писателя не разглядела… Ничего, потренируюсь и на следующий год всех Бажовых угадаю.

Бороду Бажова примерил и стар, и младФото: Галина Соловьева

ШУТКИ ОТ БАРДА, ВЗРОСЛЫЙ ГАРРИ И ФИНАЛЬНЫЙ МАРШ-БРОСОК

Площадка № 12. Музей Высоцкого

Время: 01:15

Место: Малышева, 51

А тем временем нужно поднажать, чтоб успеть обойти все запланированные площадки. Музей Высоцкого как раз недалеко. А как же в «Ночь музеев», посвященную театрам, не побывать в музее у великого трагика, сыгравшего Гамлета? Вот и поднявшись на верхний этаж небоскреба, наконец, попадаю в мир барда, любимого еще моими родителями, а после и мною самой. Владимир Высоцкий по сей день манит к себе людей, притягивает их, как магнит. И творчество его, и сама судьба интересны по сей день. Вот и экскурсовод удивляет необычными фактами о его жизни, о любви, о его отношении к Екатеринбургу. Наверное, навсегда теперь запомню его фразу, сказанную, когда Высоцкий впервые приехал в советский Свердловск: «Город серый, мужики пьют, бабы вяжут, а я играю на гитаре».

А музее ИЗО даже дети начинают задумываться над смыслом картин - "Что же хотел сказать автор?"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Площадки № 13,14,15. Плотинка

Время: 01:40

Место: Воеводина, 5 и Горького, 4

И напоследок, чтобы победно завершить музейный забег, мы спешим на Плотинку. Убиваем сразу трех зайцев – успеваем в музей ИЗО, музей природы и на экспозицию «О, Боги! 18+». Правда, изменяем своему обещанию – просматриваем всё невнимательно, мельком, наскоком, сонные и уставшие. В Музее изобразительных искусств граем глаза улавливаем какое-то театральное представление и толпы народа, в музее природы – скелеты мамонтов, чучело крокодила-долгожителя и избушки из сказов Бажова, а в темном переходе между музеем архитектуры и дизайна натыкаемся на вывеску выставки «О, Боги! 18+».

Экспозиция про богов манила своей неизведанностью и непонятностьюФото: Алексей БУЛАТОВ

Там творится что-то непонятное, но интересное. Картины с богами выполнены в разных техниках. Тут же находится эксклюзивная закрытая коллекция Гарри Поттера. В отдельной комнате при желании можно полюбоваться мужским достоинством, стоящим за стеклом. Наверное, в этом автор усматривает символ возмужавшего Гарри. Но это лишь догадки затуманенного бессонницей мозга. Всё же мы справились и прошли все 15 площадок. А вам слабо повторить на следующий год?