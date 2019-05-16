Рядом с храмом в сквере Екатеринбурга построят жилой комплекс с фитнес-центром

На протяжении трех дней в Екатеринбурге не утихал спор между теми, кто хочет построить в центральном сквере города храм, и теми, кто не против храма, но при этом хочет, чтобы сквер сохранил свой первозданный вид.

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Тем временем в социальных сетях появилась информация о том, что рядом с храмом будет построена коммерческая и жилая недвижимость. Она появится через дорогу от сквера. К слову, информация эта не новая и была опубликована мэрией еще в декабре 2018 года на сайте, где проводились электронные общественные слушания.

В проекте межевания территории, на которой находится застраиваемый сквер сообщается о том, как храм в сквере будет увязан с планируемым жилым комплексом.

А вот так выглядит схема с сквером и храмом святой Екатерины (вверху) в увязке с готовящимся к строительству жилым комплексом (внизу). Фото: администрация Екатеринбурга

«Проектом предусмотрено размещение объектов капитального строительства, включая строительство Собора, многофункционального жилого комплекса с полуподземной автостоянкой, а также объектов инженерной инфраструктуры в срок до 2023 года… и открытой автомобильной автостоянки на 37 машино-мест (ориентировочно) по ул. Бориса Ельцина», – сообщается на сайте администрации Екатеринбурга.

При этом вместимость автостоянки учитывает 11 мест для сотрудников Собора и 4 места для прихожан из числа инвалидов.

– Здесь речь идет о проекте обустройства довольно протяженной территории – от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев – в соответствии с которым будет возвращен к жизни объект незавершенного строительства, уродующий облик Екатеринбурга уже 20 лет, и приведено в порядок пространство рядом с ним, – поясняют в пресс-службе УГМК, одной из компаний, инициировавших возведение храма святой Екатерины. – Никакого нового «офисного центра» строить не планируется.

Здание, закрытое баннером, находится через дорогу от сквера. Его уже 20 лет не могут достроить. Но сейчас появился шанс, что скоро оно превратится в жилой комплекс.Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, что же именно будет построено через дорогу от сквера, рассказали и представители компании «Екатеринбургский мукомольный завод», выступающей техническим заказчиком проекта.

– Вместо недостроя жители Екатеринбурга получат здание, где предусмотрены как жилые, так и офисные помещения, а также фитнес-центр, подземную парковку, – уточнил Евгений Мордовин, директор «ЕМЗ». – При этом будет ликвидирована стихийная стоянка, возникшая на территории заброшенного Библиотечного сквера, а на ее месте будут разбиты дорожки, установлены скамейки и беседки, что позволит придать завершенный вид Октябрьской площади и создать единое пешеходное пространство вдоль набережной. Особо хочется подчеркнуть, что недострой и место расположения будущего храма Святой Екатерины находятся на достаточно большом расстоянии друг от друга.

Добавим, что сейчас неизвестно, какая именно организация будет заниматься строительными работами этого жилого комплекса. Также в УГМК отметили, что проект не затронет охранные зоны соседних старинных строений.

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