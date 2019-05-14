Майская прогулка-2019: маршруты, фишки и как пройти регистрацию

Стертые кроссовки, приятная усталость и масса положительных эмоций. Ежегодно «Майская прогулка» собирает любителей пеших прогулок независимо от статуса и возраста. В этом году она выпала на воскресенье, 19 мая.

ГЛАВНОЕ – УЧАСТИЕ

В этом году участникам предлагают пройти дистанции на 50, 36 и 18 километров. Причем идти придется не только по городским тротуарам, но и лесным тропинкам, а также по грунтовой дороге. Поэтому заранее позаботьтесь о средствах защиты против насекомых! Обработать одежду репеллентами можно также на старте в специальной палатке.

На старте участникам обработают ноги раствором от клещейФото: Алексей БУЛАТОВ

Маршрут на 18 км - «Исетская тропинка» - пройдет по набережной реки Исеть через ЦПКиО им. Маяковского и парк Лесоводов России (как и два других маршрута). Там расположатся два первых контрольных пункта трех дистанций.

Маршруты на 36 и 50 км пройдут далее через микрорайон Уктус, Уктусский, Нижне-Исетский лесопарки, Химмаш, микрорайон Светлый и лесопарк Лесоводов России. Главная достопримечательность парка – комплекс деревянных скульптур, раскрывающих древнюю историю Рифейских гор.

Маршрут на 50 км дойдет до лесопарка Южный и окрестностей горы Татищева – одной из высочайших вершин Уральских гор в окрестностях Екатеринбурга. Ее высота - 385,2 метра.

Маршруты 2019 года. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, ПОШЛИ!

«Майская прогулка» - это не вольное гуляние, где хочется. Это определенные маршруты, проложенные организаторами. Есть «старт» и «финиш». Стартуют участники от здания Дворца игровых видов спорта «Уралочка» (ДИВС, Олимпийская наб. 3). Стартовая площадка откроется с 7 утра для тех, кто собирается пройти самый длинный маршрут на 50 километров. Заявиться на дистанции 18 и 36 километров можно с 8:00 до 10:00.

При этом зарегистрироваться на «Майскую прогулку» можно заранее (до 17 мая) на официальном сайте www.mayprogulka.ru. Заполнить анкету можно будет и 19 мая на площадке. В обмен на анкету на площадке у ДИВСа каждый из участников получает карту с описанием выбранного маршрута.

На протяжении маршрута будет присутствовать маркировка - потеряться будет сложноФото: Алексей БУЛАТОВ

Организационный взнос до 17 мая составит 250 рублей, в день старта - 300 рублей. Для пенсионеров при регистрации на маршрут 18 километров участие в Майской прогулке будет бесплатным (на старте нужно будет предъявить пенсионное удостоверение).

На финише участников будут ждать до 21:00. Финишная точка – это площадка перед главным корпусом Уральского федерального университета (ул. Мира, 19).

КАКИЕ ФИШКИ В ЭТОМ ГОДУ

Для всех желающих на старте профессиональные фитнесс-тренеры и врач-физиотерапевт проведут разминку. Они же дадут инструктаж по скандинавской ходьбе, который будет особенно полезен для мам с малышами.

Некоторые участники берут с собой собак - почему им еще не начали выдавать значки?Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году у «Майской прогулки» есть особенная экологическая миссия – забота о природе. Еще на самом старте любой неравнодушный уралец сможет внести вклад, принеся из дома скопившиеся за год батарейки, аккумуляторы, термометры и отработанную оргтехнику. Все это отвезут на переработку.

На старте каждому при желании вручат мешок и перчатки, чтобы не просто прогуливаться по лесу, но и собирать мусор, который попадется на пути. Сдать собранный мусор можно будет на каждом контрольном пункте волонтеру в зеленой футболке.

Второй год подряд на контрольном пункте в парке Маяковского будет работать специальная площадка, где все желающие смогут сдать нормы ГТО по туризму, а после получить подтверждающий сертификат. Необходима предварительная регистрация на сайте: http://гто.екатеринбург.рф/.

Чтобы получить значок победителя, нужно пройти все КП и отметитьсяФото: Алексей БУЛАТОВ

На контрольном пункте, в лесопарке лесоводов России, участники акции посадят около тысячи хвойных деревьев. На контрольном пункте можно будет получить не только саженцы, но и именную табличку для дерева.

На финише пешеходов угостят горячим чаем с пряниками. Так же на сцене перед главным корпусом УрФУ участников ждет рок-концерт и розыгрыши призов. Все, кто преодолел маршрут, поставил подтверждающие печати на всех контрольных пунктах, получит значок победителя «Майской прогулки».

На контрольных пунктах можно подкрепиться и отдохнутьФото: Алексей БУЛАТОВ

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Это не прогулка, а однодневный поход

- Слово «прогулка» не должно вводить вас в заблуждение, - предупреждает Роман Топорков, дебютант «Майской прогулки–2008» на маршруте 50 километров. - На самом деле вам предстоит настоящий однодневный поход по окрестностям Екатеринбурга. Помните, что после прогулки – рабочий день, поэтому не переусердствуйте в преодолении себя. Возьмите с собой в рюкзаке базовый набор медикаментов, небольшой запас еды и питья. На случай жаркой погоды – воду, холодной – термос со сладким чаем. Одевайтесь по погоде: так как ожидается дождь, захватите дождевик. Помните о клещах: брюки заправьте в носки и возьмите головной убор. Ни в коем случае не надевайте новую обувь, предпочтение нужно отдать старым, разношенным кроссовкам с толстой подошвой. Возьмите дополнительную пару носков. Если даже дорога окажется сухой, ноги могут промокнуть. Желательно менять носки через каждые 10-15 километров – это придаст бодрости и свежести уставшим ногам.

Некоторые участки маршрутов проходят вдоль дорог и оживленных трассФото: Алексей БУЛАТОВ

ДОСЛОВНО

- Очень мало места становится для построения маршрутов, - рассказывает о проблемах организации «Майской прогулки» Андрей Яговкин, председатель Федерации спортивного туризма Свердловской области. - Чем дальше, тем больше нас зажимает город. Сложно дойти до действительно красивых мест - они оказываются перекрыты заборами, дорогами без светофоров и пешеходных переходов. Например, сейчас пешеходу проблематично пересечь кольцевую дорогу. Если раньше мы спокойно ходили по обочине, то теперь страшно, потому что там гоняют. Вокруг города огромное количество красивых мест, но соединить их в единый маршрут всё сложнее.

КОНКРЕТНО

За 35 лет в Майской прогулке приняли участие 140 тысяч участников, пройдено расстояние 4 миллиона километров - если сравнить, это 100 раз вокруг земного шара, и 10 раз - до Луны и обратно. В 2018 году юбилейная 35-я «Майская прогулка» собрала 9626 пешеходов.