2019-05-13T12:14:34+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге за хранение наркотиков задержали полковника ЛНР

Ранее Владимир Муратов возглавлял отделение КПРФ в Дегтярске
Олег Галимов
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Силовики не комментируют информацию о его задержании. Фото: соцсетиСиловики не комментируют информацию о его задержании. Фото: соцсети
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В Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков задержали бывшего командующего противовоздушной обороны Луганской Народной Республики 29-летнего Владимира Муратова. На данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Информацию о задержании Муратова подтвердила его супруга Мария Лаптева.

- Он задержан, но из-за чего я не знаю, - ответила на вопрос журналиста Лаптева.

Судя по социальным сетям, еще вчера Муратов был в онлайне, но сегодня указанные на его странице номера недоступны.

- Мы не комментируем эту информацию, - кратко ответили «КП» в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

Муратов покинул зону боевых действия в конце 2014 года. Фото: соцсети

Муратов покинул зону боевых действия в конце 2014 года. Фото: соцсети

Помимо участия в военной кампании Муратов известен как руководитель отделения КПРФ в Дегтярске, но еще год назад он вышел из состава партии. Сам он неоднократно рассказывал, что остался на Донбассе после участия в 2014 году в гуманитарной миссии, сформированной депутатами Заксобрания Свердловской области Еленой Кукушкиной и Максимом Серебренниковым. Муратов участвовал в в боях за аэропорт Луганска, в столкновениях за населенный пункт Металлист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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