2019-05-13T10:45:39+03:00
Общество

В сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге силовики с автоматами сняли с дерева девушку

Спортсменку увезли под конвоем
Лев ИСТОМИН
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Горожанку вывели с огороженной территории под конвоемГорожанку вывели с огороженной территории под конвоемФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в ночь на 13 мая огородили сквер возле Драмтеатра, где этим летом начнется строительства храма святой Екатерины. В этом месте по утрам устраивают пробежки горожане, которым теперь приходит бегать вокруг забора.

Девушка по привычке забралась на дерево Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушка по привычке забралась на деревоФото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбурженка Алена Смышляева тоже каждый день бегает в этом месте, а после – забирается на дерево. Так она поступила и сегодня, однако в этот раз ее с дерева сняли сотрудники Росгвардии и под охраной автоматчиков увезли с места событий на служебном автомобиле.

Силовики уводят девушку из сквера у Драмтеатра.Видео: Алексей Булатов

- Сказали, что в России нельзя сидеть на деревьях. Тут есть яблоня, я каждое утро сижу на ней после пробежки, - рассказывает Алена.

Через пару минут спортсменку усадили в служебный автомобиль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через пару минут спортсменку усадили в служебный автомобильФото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее строительство храма вызвало у части горожан негодование. По их словам, людям нужен сквер, а не новый храм. Однако сторонников нового храма оказалось больше – это видно по записям, опубликованным после молебнов за строительство и пикетов против стройки.

Силовики снимают девушку с дерева в Екатеринбурге.Спортсменке сказали, что в России нельзя сидеть на деревьяхАлексей БУЛАТОВ

Снимать девушку отправились сразу несколько силовиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снимать девушку отправились сразу несколько силовиковФото: Алексей БУЛАТОВ

Горожанка пыталась объяснить свои действия, но слушать ее не стали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горожанка пыталась объяснить свои действия, но слушать ее не сталиФото: Алексей БУЛАТОВ

Девушку увозят из сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге.Спортсменку задержали сотрудники РосгвардииАлексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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