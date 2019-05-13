В сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге силовики с автоматами сняли с дерева девушку

В Екатеринбурге в ночь на 13 мая огородили сквер возле Драмтеатра, где этим летом начнется строительства храма святой Екатерины. В этом месте по утрам устраивают пробежки горожане, которым теперь приходит бегать вокруг забора.

Девушка по привычке забралась на деревоФото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбурженка Алена Смышляева тоже каждый день бегает в этом месте, а после – забирается на дерево. Так она поступила и сегодня, однако в этот раз ее с дерева сняли сотрудники Росгвардии и под охраной автоматчиков увезли с места событий на служебном автомобиле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/708357" frameborder="0"></iframe> Силовики уводят девушку из сквера у Драмтеатра.Видео: Алексей Булатов

- Сказали, что в России нельзя сидеть на деревьях. Тут есть яблоня, я каждое утро сижу на ней после пробежки, - рассказывает Алена.

Через пару минут спортсменку усадили в служебный автомобильФото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее строительство храма вызвало у части горожан негодование. По их словам, людям нужен сквер, а не новый храм. Однако сторонников нового храма оказалось больше – это видно по записям, опубликованным после молебнов за строительство и пикетов против стройки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/708361" frameborder="0"></iframe> Силовики снимают девушку с дерева в Екатеринбурге.Спортсменке сказали, что в России нельзя сидеть на деревьяхАлексей БУЛАТОВ

Снимать девушку отправились сразу несколько силовиковФото: Алексей БУЛАТОВ

Горожанка пыталась объяснить свои действия, но слушать ее не сталиФото: Алексей БУЛАТОВ