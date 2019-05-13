В сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге силовики с автоматами сняли с дерева девушку
В Екатеринбурге в ночь на 13 мая огородили сквер возле Драмтеатра, где этим летом начнется строительства храма святой Екатерины. В этом месте по утрам устраивают пробежки горожане, которым теперь приходит бегать вокруг забора.
Девушка по привычке забралась на деревоФото: Алексей БУЛАТОВ
Екатеринбурженка Алена Смышляева тоже каждый день бегает в этом месте, а после – забирается на дерево. Так она поступила и сегодня, однако в этот раз ее с дерева сняли сотрудники Росгвардии и под охраной автоматчиков увезли с места событий на служебном автомобиле.
Силовики уводят девушку из сквера у Драмтеатра.Видео: Алексей Булатов
- Сказали, что в России нельзя сидеть на деревьях. Тут есть яблоня, я каждое утро сижу на ней после пробежки, - рассказывает Алена.
Через пару минут спортсменку усадили в служебный автомобильФото: Алексей БУЛАТОВ
Ранее строительство храма вызвало у части горожан негодование. По их словам, людям нужен сквер, а не новый храм. Однако сторонников нового храма оказалось больше – это видно по записям, опубликованным после молебнов за строительство и пикетов против стройки.
Силовики снимают девушку с дерева в Екатеринбурге.Спортсменке сказали, что в России нельзя сидеть на деревьяхАлексей БУЛАТОВ
Снимать девушку отправились сразу несколько силовиковФото: Алексей БУЛАТОВ
Горожанка пыталась объяснить свои действия, но слушать ее не сталиФото: Алексей БУЛАТОВ
Девушку увозят из сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге.Спортсменку задержали сотрудники РосгвардииАлексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU