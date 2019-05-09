Актер Андрей Мерзликин: «Войну я изучал по сквозным ранениям деда»

Гастрольный график актера Андрея Мерзликина составлен так, что ко Дню Победы он обязательно приезжает на Урал. Так было в прошлом году, и в нынешнем. В этот раз он приехал в Екатеринбург на творческую встречу со зрителями.

ВЛОМИЛИСЬ В ДОМ И СНИМАЛИ ТАМ ТРИ ДНЯ

Перед выходом актера, поклонникам показали первый фильм, в котором снялся Мерзликин. Им оказалась короткометражка Натальи Погоничевой «Как я провела лето», в которой глазами ребенка показана ссора двух родителей в 60-е годы на подмосковной даче.

– Эту картину сняли в 1998 году. Для меня – это первая попытка в кино. Тогда я считал большой удачей, что получил роль, – говорит Андрей Мерзликин. – Мы дружили с режиссерским и операторским курсами. И однажды кто-то из ребят сказал: «А давайте продадим телевизор, купим пленку и снимем фильм». Так и сделали. Снимали на даче. Причем на чужой. В Подмосковье есть станция «Челюскинец», на которой вышли с камерой и банками черно-белой пленки, потом перелезли через забор чужого дома и вероломно снимали там три дня. Вытоптали весь огород, а хозяин, скорее всего, даже не в курсе, что есть такое кино.

Ребенка в фильме сыграла тогда десятилетняя племянница Мерзликина – Аня, которая приехала к артисту погостить из Саратова.

Андрей Мерзликин впрошлом году шел в "Бессмертном полку" в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ

В «БУМЕРЕ» ДОЛЖЕН БЫЛ ИГРАТЬ ДЕМБЕЛЯ

Андрей Мерзликин и Петр Буслов просто общались, когда последний показал актеру сценарий «Бумера». Они уже не учились и оказались предоставлены сами себе: на работу молодых специалистов брать не хотели.

– Я удивился, как на 60-ти страницах Буслов рассказал о том, чем мы жили в эти 90-е годы. Ведь он сам приехал из Хабаровска, и был свидетелем этой истории, – вспоминает актер. – Сначала он предложил мне эпизодическую роль дембеля. Но я хотел играть Димона. Завоевать роль удалось благодаря сценам с трюками, с которыми я справлялся сам.

Вместо запланированных 40 дней кино снимали шесть месяцев.

– Помню, как после первого показа в Пушкинском кинотеатре зажегся свет и тысяча зрителей посмотрели на меня с таким осуждением, которого я не видел в глазах людей больше никогда. В зале стояла тишина, – с улыбкой говорит Мерзликин. – Хотя картинка имела колоссальный успех, нас не брали сниматься два-три года. Нас не рассматривали как актеров – считали, что мы пришли в кино с улицы. Пришлось искать новый старт.

В фильме "Бумер" Мерзликин сыграл Димона. Фото: кадр из фильма

МОЙ ДЕД ПРОШЕЛ СТАЛИНГРАДСКУЮ БИТВУ

В прошлом году Андрей Мерзликин шел в «Бессмертном полку» в Екатеринбурге. Вместе с ним тогда в уральскую столицу приехала супруга Анна и дети. Актер нес портрет своей бабушки и деда:

– «Бессмертный полк» - это мощное мероприятие – праздник с ним стал таким, каким должен быть. В прошлом году мы с семьей заранее подготовили портрет моего деда, чтобы пройти в «Бессмертном полку» в Екатеринбурге, - рассказывает актер. – Мой дедушка – инвалид, прошел Сталинградскую битву. Он много не говорил, но я видел – сквозные ранения и его ноги, которые не двигались. По ним я и изучал войну.

В этом году, на Урал актер прилетел без семьи. А 9 мая проведет в Челябинске, где будут выступать на гала-концерте в честь Дня Победы.