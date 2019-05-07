«Легендарный танк Т-34, ретро-мотоциклы и беспилотник для Сирии»: какая техника пойдет по проспекту Ленина 9 мая

Парад Победы в Екатеринбурге стартует в 10:00 утра на Площади 1905 года. К этому времени в центре города уже сотни зрителей. Если зазевался, то вряд ли удастся рассмотреть военную технику во всей красе. Поэтому «Комсомолка» рассказывает, какие боевые машины примут участие в Параде и в каком порядке пойдут по площади.

1.По традиции, первыми на проспект Ленина выйдут парадные расчеты. Больше двух тысяч военнослужащих и курсантов, солдат и офицеров разных родов войск пройдут синхронным маршем по главной улице города. Будут и мотострелки, и юнармейцы, и бригады связи, и пожарные и представители военно-воздушных сил.

Легендарный танк Т-34.Фото: Алексей БУЛАТОВ

2. Следом за парадными расчетами пойдет раритетная техника. Это танки и бронемашины, которые участвовала в сражениях на полях Великой Отечественной войны. Первым на проспект Ленина выйдет легендарный танк Т-34. Такие производились в годы войны в Нижнем Тагиле. На них воины Уральского добровольческого танкового корпуса громили бронетехнику врага. Следом за ним пойдут 10 военных мотоциклов М-72 с колясками и пулеметами на них. Все до единого – восстановленные реставраторами экземпляры военных лет. Ну, а замыкают «коробку» исторической техники два бронеавтомобиля ГАЗ-2330 «Тигр» (их можно будет увидеть в каждой «коробке»). Этот автомобиль может перевозить по бездорожью до четырех человек и до 1,5 тонн груза.

Грузовик Урал-4320 со снегоходами АС-1.Фото: Алексей БУЛАТОВ

3. Следом идет современная бронетехника. Зрители увидят четыре танка Т-72, за ними – две боевые машины пехоты БМП-3 и четыре бронетранспортера БТР-82 АМ, а также – два бронеавтомобиля «Тайфун-К». Замыкают коробку два военных грузовика Урал-4320, которые перевозят два армейских снегохода высокой проходимости АС-1, предназначенных для выполнения боевых задач в тылу противника.

Самоходная гаубица «Мста-С».Фото: Алексей БУЛАТОВ

4. Третья «коробка» - это артиллерия. На площадь 1905 года выйдут две самоходные гаубицы «Мста-С», способные поразить цели на расстоянии 24 километра. Следом идут два самоходных миномета «Нона-СВК», а за ними Два КамАЗа с пристегнутыми к ним гаубицами «Мста-Б», два Урала-4320 с противотанковыми пушками «Рапира» и два УАЗа со 120-мм минометами. Замыкают «коробку» две реактивные системы залпового огня «Торнадо» и два ракетных комплекса «Искандер», предназначенный для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника.

Зенитно-ракетный комплекс С-400.Фото: Алексей БУЛАТОВ

5. Далее идет ночной кошмар всех военно-воздушных сил потенциального противника. Восемь зенитно-ракетных комплекса. Среди них Бук-М1 и Бук-М2, которые могут сбить ударный вертолет противника, зависший на расстоянии в 10 километрах от них. А также С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф», которые могут сбить приближающуюся ракету или боевой самолет в радиусе нескольких сотен километров от себя. Замыкают «коробку» зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-1С».

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-4».Фото: Алексей БУЛАТОВ

6. Шестая «коробка» - это в основном не боевые машины. Начинается она с трех «Тигров». Далее идут два бронеавтомобиля «Рысь», два комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» и две мобильных радиорелейных станции Р-431АМ.

Увидеть на параде Победы можно будет и тяжелые огнеметные системы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

7. Следующая «коробка» военной техники состоит всего из трех видов боевых машин. Это четыре разведывательных химических машин РХМ-6, созданных на базе бронетранспортера БТР-80, две тяжелых огнеметных системы «Солнцепек» и две тяжелых боевых машины огнеметчиков, задача которых перевозить вооружение и личный состав огнеметного отделения на поле боя.

Бронеавтомобиль ГАЗ-2330 «Тигр»

8. Предпоследними выходят машины, предназначенные для поддержания боеспособного состояния военной техники: два топливозаправщика АТЗ-12-10-63501 и две ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ. Они идут следом за двумя бронеавтомобилями «Рысь» и одним «Тигром».

Мотовездеход АМ1.Фото: Алексей БУЛАТОВ

9. Замыкает колонну так называемая «Сирийская коробка», настоящая премьера этого года. Она сформирована для Парада Победа из образцов военной техники, которая выполняла специальные задачи в Сирии. Но тут надо уточнить, что это не те самые машины, которые находились в Сирии и вернулись домой. Возглавляет «коробку» бронеавтомобиль «Тигр». Далее следуют два «Тигра», вооруженных беспилотниками «Орлан-10», предназначенными для разведки местности. За ними два мотовездехода АМ1 и восемь УАЗов «Пикап» с крупнокалиберными пулеметами и минометами. Замыкают коробку машины военной полиции два «Тигра» и два бронеавтомобиля «Тайфун-К», а также два бронированных «Урала». Для аутентичности вся военная техника «Сирийской коробки» покрашена в «песочный камуфляж».

КСТАТИ

У РАРИТЕТНЫХ МОТОЦИКЛОВ И БЕНЗИН ОСОБЫЙ

– В этом году в Параде проедут раритетные мотоциклы с коляской М-72. Их предоставил Музей военной техники из Верхней Пышмы, – делится байкер из клуба «Черный ножи» Дмитрий Крепиков. – Мотоциклы были восстановлены в мастерской, специализирующей на реставрации ретро-автомобилей. Обычно я езжу на «Ямахе» и «Кавасаки» без коляски. По ощущениям М-72 отличается от них скоростью и управляемостью. Да и с коляской маневренность ниже. Резина на старых мотоциклах тоже не такая, как сейчас – жесткая. Амортизаторы жестче. Но в годы войны М-72 считались техникой высшего уровня, самой маневренной и скоростной. Мотоциклы эти кстати можно заправлять только бензином А80, который есть лишь на одной заправке в Екатеринбурге – на Химмаше. Топливо нового поколения им не подходит. Одеты мотоциклисты будут в шлемы и форму времен Великой Отечественной войны. На мотоцикле впереди будет стоять флаг Уральского добровольческого танкового корпуса.

На раритетных мотоциклах М-72 будут ехать члены байкерского клуба «Черные ножи».Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

МУЗЫКУ ПОДБИРАЛ «ДЕДУШКА» УРАЛЬСКОГО ДЖАЗА

– На Параде будет играть оркестр из восьми коллективов Челябинской и Свердловской области из Центрального военного округа и Росгвардии, – рассказывает Сергей Алеев, начальник военно-оркестровой службы штаба ЦВО. – Для Парада Победы мы подготовили попурри из фронтовых и довоенных песен. Эту компиляцию создал «дедушка» уральского джаза Николай Сергеевич Баранов, бессменный руководитель джазового оркестра в Театре Эстрады. Там порядка девяти произведений, переходящих одно в другое.

В таком порядке пойдет техника на параде 9 мая. Первым пойдет блок с техникой в правом верхнем углу. Крайним блок в левом нижнем углу. Фото: предоставлено Центральным военным округом

ПАРАД ПОБЕДЫ В ЦИФРАХ

2,1 тысячи человек будут участвовать в параде

102 единицы техники пройдут в механизированной колонне

18 новых образцов военной техники покажут во время торжества (с учетом запасных единиц техники)

130 музыкантов будут играть в оркестре

150 тысяч человек ожидается на акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге