2019-05-07T13:21:17+03:00
Общество

«Галакоты» посадили деревья в дендропарке Екатеринбурга

К акции присоединились активные горожане
Алина Закусина
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На акцию пришли неравнодушные горожанеНа акцию пришли неравнодушные горожанеФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Комсомольская Правда» и «Галамарт» совместно с дендрологическим парком на Первомайской провели экологическую акцию и первую в этом году высадку деревьев. К уборке территории присоединились и активные горожане, с их помощью мы расчистили в парке всю детскую площадку.

«Галакотики» вместе с сотрудниками дендропарка посадили 9 зеленых пирамидальных тополей, саженцы которых привезли из Казани. Они вырастут на смену нынешним взрослым деревьям и сохранят баланс зеленых насаждений на территории парка.

Коллектив "Комсомолки" поработал на свежем воздухе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коллектив "Комсомолки" поработал на свежем воздухеФото: Алексей БУЛАТОВ

Прохожие тоже не остались в стороне: они отвечали на вопросы эко-викторины и рассказывали, как часто сами участвуют в субботниках. Большинство горожан имеет представление о том, сколько разлагается в земле бумага и пластик, как можно экономить воду, но почти никогда не задумывались, сколько мусора в день создает один человек. На последний вопрос смогли ответить правильно только двое из опрошенных. А ведь это примерно 0,5 кг в день, то есть 3,5 кг мусора в неделю! За правильные ответы и вклад в чистоту города участникам викторины коты «Галамарта» вручали большие комплекты подарков.

Парк пополнился новыми саженцами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк пополнился новыми саженцамиФото: Алексей БУЛАТОВ

Эко-сезон только начинается! Не забывайте следить за нашими новостями, чтобы не пропустить другие акции «Комсомольской правды»!

ИСТОЧНИК KP.RU

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