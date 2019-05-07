Как сериал «СеняФедя» сделал из молодых питерцев бизнесменов

13 мая на канале СТС выходит второй сезон ситкома. На этот раз, два неразлучных друга-повара попадут во времена монголо-татарского ига, примерят образы Пушкина, Юлия Цезаря и состарятся на пятьдесят лет. Но самое страшное, что случится с героями – это приезд сениной тещи.

Ситком «СеняФедя» - это спин-офф комедийного хита «Кухня». В первом сезоне герои открывают собственный бизнес - закусочную на колесах. Вместо ресторанной еды повара-профессионалы готовят фастфуд, но зато как… «в лучших традициях»! Несмотря на то, что дела у Сени и Феди с первого же дня идут плохо, они не отпускают руки. Ведь их объединяет не только дружба, но и кредит в несколько миллионов, который они не могут выплатить банку.

Исполнят ли друзья свою мечту и откроют свой ресторан во втором сезоне? Об этом «ТП» поговорила с актерами ситкома Сергеем Лавыгиным и Михаилом Тарабукиным.

Фото: предоставлено телеканалом СТС

ЛОШАДИ УХОДИЛИ ИЗ КАДРА

Во время съемок второго сезона на площадке часто случались какие-то непредвиденные ситуации: то дети отказывались есть суп, то лошадь после слова «начали» постоянно уходила из кадра. Но самый смешной момент произошел, когда Сене и Феде сделали грим стариков. Актерам он настолько понравился, что они снимали смешные видео, отправляли их друзьям и совсем забыли о том, что пора снимать новую сцену.

- Сцены-фантазии-это лучшее, что есть в нашем сериале, - рассказывает Михаил Тарабукин. – Для артиста это возможность показать себя совершенно другим, раскрыть себя с неожиданной стороны, чтобы зрители, продюсеры и режиссеры взглянули на актёров абсолютно другими глазами. И круто, что сценарий нам это позволяет!

Ребята признаются, что в обычной жизни они также дружат и частенько подшучивают друг над другом.

- Мы, как два больших ребенка, которым не бывает скучно, - смеется Михаил Тарабукин. – Дружим и за пределами съемочной площади.

Что касаемо кухни, актеры от своих персонажей отличаются. Михаил предпочитает готовить быстро и просто, а Сергей, по словам друга, «мастерски шинкует».

Фото: предоставлено телеканалом СТС

Сергей Лавыгин и Михаил Тарабукин признаются, что сериал изменил не только их жизнь, но и еще пары-тройки молодых ребят и Санкт-Петербурга.

- В ситкоме у нас есть свой фургончик, где мы готовим еду, - рассказывает Сергей Лавыгин. – Так называемая кухня на колесах, которую можно назвать модным словом фудтрак. Они сейчас очень популярны во всем мире. Но в России их мало. Зато после выхода «СениФеди» на экраны, такие фудтраки стали появляться в Санкт-Петербурге. Два молодых человека, когда посмотрели наш ситком, подумали, что это как раз то, что им надо. Спустя какое-то время они начали разъезжать по отдаленным районам Санкт-Петербурга и кормить горожан фаст-фудом. Теперь в Санкт-Петербурге открывается много закусочных на колесах.

Приоткрыли актеры и завесу тайны по поводу личной жизни героев.

- Когда уже, наконец, Федя попрощается с холостятской жизнью и найдет любовь всей своей жизни?

- Скоро… - смеется Михаил. – Но не во втором сезоне. Федя взрослеет, становится более серьезным и уже начинает поиски своей будущей невесты. Но зрителям придётся немного подождать…

Фото: предоставлено телеканалом СТС

Блиц-интервью

Как назвать ресторан, чтобы у него было много посетителей?

- «Всё бесплатно»

Какие ингредиенты должны входить в блюдо под названием «Алла Пугачёва»?

- Эм… Филипп Киркоров, Максим Галкин должны быть, безусловно.

Если бы блюдо назвали именами ваших персонажей, какое бы оно было?

-Кексы или перцы. Какое-то кексо-перцовое блюдо.

Премьера 2 сезона «СеняФедя» на СТС

13 мая в 20:00.