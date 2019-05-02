В Екатеринбурге фанаты ХК «Автомобилист» разрисовали лед в честь окончания сезона

В среду 2 мая болельщики екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» отметили завершение игрового сезона. Вооружившись кисточками и красками, все желающие вышли на лед, чтобы отметить финал 2019 ярко и красиво.

Отличительный цвет команды - огненно красныйФото: Алексей БУЛАТОВ

Фанаты клуба рисовали два часа, пока на льду не осталось свободного местаФото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый, облюбовав свободное место, мог воплотить в жизнь самую смелую идею. Многие пришли семьями, прихватив с собой детей. Поэтому рисунки получились яркие, интересные и веселые. Самые интересные из них покажет «Комсомолка».

А талисман "Автомобилиста" - веселый лосьФото: Алексей БУЛАТОВ

Многие рисовали рогатое животное, выбирая самые разные цветаФото: Алексей БУЛАТОВ

Каким только не изображали автомобилистского лося - все рисунки получились интереснымиФото: Алексей БУЛАТОВ

Конечно, за шедевры фанатам оценки ставить не станут, но всё же три самых лучших рисунка отметят - они послужат эскизами для фирменных футболок хоккейного клуба.

Не обошлось и без машинок - нужно же оправдывать название клубаФото: Алексей БУЛАТОВ

Кто-то отправил хоккеистов на заслуженный отдых, поблагодарив за успешный годФото: Алексей БУЛАТОВ

Рисовали даже взрослые - так им хотелось поделиться частичкой радости от победы любимой командыФото: Алексей БУЛАТОВ

Этот сезон в жизни «Автомобилиста» был самым успешным. Уральская команда, наконец, победила в Восточной конференции, попала в четвертьфинал плей-офф и отличилась рекордным количеством побед в истории - выиграла 18 матчей.