Бессмертный полк-2019 в Екатеринбурге: как принять участие

«Бессмертный полк»… Это самая масштабная и трогательная акция, которая проходят 9 мая по всей стране. Десятки тысяч человек выстраиваются колонной и гордо несут над головами портреты своих бабушек и дедушек. Тех, кто защищал Родину на поле боя, и в тылу. Тех, кто не вернулся домой. Тех, кого мы смело зовем героями Великой Отечественной войны, независимо от званий и наград.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

В 2017 году только в Екатеринбурге в акции приняли участие 100 000 человек, в 2018 – уже 150 000 человек. В этом году планируется, что будет еще больше. Стать участником «Бессмертного полка» может любой желающий. Предварительная регистрация для этого не требуется.

Всё, что от вас нужно это сделать транспарант с портретом родственника, участвовавшего в Великой отечественной войне, и прийти с ним на шествие. Если нет возможности сделать транспарант, можно пройти в колонне с обычной фотографией.

Люди проносят фотографии родственников от Толмачева до Дворца МолодежиФото: Алексей БУЛАТОВ

Сбор участников Бессмертного полка начнется в 9:00 на улице Толмачева. В 11:00 все участники начнут двигаться к проспекту Ленина, пройдут площадь 1905 года и завершат шествие около Дворца молодёжи на Ленина 1.

- В Бессмертном полку нет ряда для vip-персон, - строго говорят организаторы шествия. – Все занимают места в соответствии с тем временем, когда приходят.

Исключение делают только для людей с инвалидностью. Например, для тех, кто передвигается на колясках – для них специально будут выделены места в начале колонны.

- Уже сейчас зарегистрировались три человека, - говорит координатор шествия Валерий Басай. - Чтобы встать в эту колонну, нужно сначала позвонить по телефону горячей линии: +7 (343) 213-05-31 и оставить свои контактные данные. Сбор данных участников будет проходить в отдельном месте, после чего их проведут к началу колонны. Это делается для безопасности людей с ограниченными возможностями.

Кто-то не ограничивается транспарантами и проносит целые картиныФото: Алексей БУЛАТОВ

КАК СДЕЛАТЬ ТРАНСПАРАНТ

Если вы впервые участвуете в акции «Бессмертный полк», то первое, что нужно подготовить, - транспарант с фотографией вашего героя. Портрет можно заказать в фотосалоне или сделать самостоятельно. Проще всего обратиться к специалистам. Для этого достаточно отдать фото (не переживайте, если оно старенькое - с помощью современных технологий его сделают качественным) и назвать Ф.И.О. героя. Стоимость услуги от 290 до 480 рублей (цена зависит от материалов). Остальное специалисты сделают сами - вскоре вы получите красивый транспарант с удобным держателем.

Хотите сделать транспарант сами? Отсканируйте фотографию вашего родственника и распечатайте на принтере. Распечатанное фото покройте защитной плёнкой на случай, если пойдёт дождь. Для этого используйте плёнку для ламинирования, которую можно приобрести в строительном магазине. Отрежьте от рулона кусок, больше, чем портрет. Наложите его на снимок гладкой стороной наружу, а сверху покройте белым листом и проведите теплым утюгом. Излишки плёнки обрежьте.

Напишите на отдельном листе ФИО героя и годы его жизни. Затем тоже покройте плёнкой. В качестве держателя подойдет пластиковая трубка, палочка или деревянная рейка. Их можно прикрепить к фотографии гвоздиками, скотчем или клеем. Транспарант для «Бессмертного полка» готов!

Нашествие приходят целыми семьямиФото: Алексей БУЛАТОВ

ПОСТРОЕНИЕ КОЛОННЫ

С 9:00 до 10:00 вход с перекрестка ул. Толмачева - ул. Первомайская

С 10:00 до 11:00 вход с перекрестка ул. Толмачева – ул. Дзержинского (ККТ Космос)

В 11:00 колонна начинает движение по проспекту Ленина в завершении военного парада.

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