«Женщине до крови лицо оцарапало»: на Академика Бардина упавшим навесом придавило двух женщин

На небольшом уличном рынке, который работает во дворах на улице Академика Бардина случилось ЧП. Как сообщают очевидцы, на двух женщин обрушился металлический навес с одного из ларьков.

- Около трех часов дня к нам в аптеку забежала женщина с рынка, сказала, что у них там упала крыша, попросила что-нибудь, чем можно обработать рану, - рассказала сотрудница аптеки, работающей рядом с аптекой. - Сказала, что одной женщине до крови лицо оцарапало, взяла салфетки, перекись водорода и ушла.

Как сообщают в полиции, всего в ходе крушения навеса пострадало две женщины.

- Местную жительницу для установления диагноза доставили в больницу, - сообщают в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Другую женщину после осмотра врачей отпустили домой.