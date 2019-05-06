«Советская принцесса» Галина Брежнева родилась в сельском роддоме

В молодости дочь генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева была далека от политики и жила в роскоши. Светская дама и «советская принцесса», как о ней позже скажут историки, вытаскивала Высоцкого из тюрьмы, судилась с Советской властью из-за подарков отца и была замужем за легендарным иллюзионистом КИО. Однако немногие знают, что началась ее жизнь довольно скромно, в условиях далеких от роскоши, в которой могли купаться наследники советской элиты.

«СПИРТНОЕ БРЕЖНЕВ НЕ ПИЛ»

«Я, Брежнева-Милаева Галина Леонидовна родилась в 1929 году в г. Бисерть Свердловской области в семье служащего…», – с этих слов начинается автобиография, написанная от руки, которая находится в распоряжении краеведческого музея, расположенного в Бисерти. Это рабочий поселок в 90 километрах от Екатеринбурга. Именно с него началась не только история Галины Брежневой, но и ее знаменитого отца.

Леонид Ильич (в центре в фуражке) с работниками Бисертского райисполкома в 1929-м году. Слева от него сидит его начальник Арефий Мальцев. Фото: МКУ "Архив Бисертского городского округа"

– Шел 1928 год, только начались репрессии. Власти боролись с кулаками, а деревню превращали в колхоз, – вспоминает Сергей Мальцев, который в детстве ухаживал за собаками Брежнева в Бисерти. – У нас в поселке не было специалистов-землеустроителей, поэтому к нам прислали целую группу землемеров.

Возглавлял эту группу 22-летний выпускник Курского землемерно-мелиоративного техникума Леонид Брежнев. Тогда он еще в партию не вступил, и политикой не интересовался. И вообще он был простым молодым рабочим. В 15 лет пошел на маслобойный завод, потом на металлургический, а следом решил заняться сельским хозяйством. В Бисерть молодой специалист приехал вместе со своей женой, Викторией. Первое время супруги жили в квартире главного агронома поселка в небольшой комнатушке.

– Зашел в райисполком молодой специалист, отрекомендовался начальником землеустроительной партии Брежневым, – вспоминал Валентин Смирнов, в 1928 году работавший агрономом Бисерсткого районного земельного отдела. – Разговорились, я поинтересовался, где и как Леонид Ильич устроился. Он ответил, что квартиры пока нет. Я предложил пожить у меня на квартире, которую снимаю неподалеку: «В доме у нас три комнаты. Одну занимаю я, в другой моя мама с младшими братьями, а в третьей поселитесь вы с женой».

Слева направо: Виктория и Леонид Брежневы, а также их дети Юрий и Галина. Фото: из личного архива семьи Брежневых

Однако прожили Брежневы в этой комнате всего пару месяцев. Супруга Виктория на тот момент уже была беременна первенцем. Молодой семье нужен был бытовой простор. Им выделили квартиру в деревянном двухэтажном доме главы местного земельного отдела, который стоял в живописном месте – на берегу пруда.

– Мой отец Арефий Николаевич был непосредственным начальником Брежнева в Бисерти, – вспоминает Сергей Мальцев. – Я же тогда еще только в первом классе учился, когда они заехали к нам. Мы жили на первом этаже, а Брежневы на втором. Леонид Ильич тогда был рослый, фасонистый, носил финскую кожаную фуражку. А сам такой интеллигентный и воспитанный. Спиртное не пил. Они вообще с супругой вели себя тихо. Праздников не отмечали. Даже когда потом у них родился ребенок – девочка, назвали ее Галиной – не помню, чтобы ее было слышно.

ДО РОДДОМА ДОВЕЗ ЖЕНУ НА КРОЛИКЕ

Родилась Галина Брежнева 19 апреля 1928 года, то есть примерно через четыре месяца после того, как Леонид Ильич с супругой приехали в Бисерть.

– В то время в поселке уже был свой роддом, который находился на том же месте, на котором сейчас работает современная городская больница, – объясняют в местном краеведческом музее. – Только по воспоминаниям старожилов называли его все местные жители почему-то Старым роддомом.

С Брежневым Сергей Мальцев познакомился, когда был первоклассником. Он помогал будущему генсеку тем, что кормил его собак. Фото: Александр Исаков

От дома, в котором жила чета Брежневых до роддома было полтора километра. Чтобы довести до него рожающую жену, молодому землемеру пришлось седлать коня с дрожками.

– В нашем дворе был резвый конь по кличке Кролик – единственная лошадь землеустроительной партии, – вспоминал Валентин Смирнов, агроном. – Леонид Ильич с любовью ухаживал за ней. Ездил на ней в добрую погоду и распутицу, и днем, и ночью по окрестным деревням.

Роды прошли успешно и вернулись супруги в свой домик на берегу пруда уже с прибавлением. После этого Виктория стала заниматься дочерью. А сам Леонид Ильич работал, чтобы обеспечить молодую семью – вставал спозаранку и вместе со своим начальником, жившим на первом этаже, уезжал на Кролике работать в поля.

– Я тогда помогал Брежневу, – вспоминает Сергей Мальцев. – По два-три дня они с моим отцом в полях измеряли землю под колхозы. Пока их не было, я ухаживал за собаками Леонида Ильича. Он очень любил охотиться и держал двух гончих. Я каждый день кормил их. Потом он за это привез мне с Родины, из Днепропетровской области, два помидора. Я их тогда впервые в жизни и попробовал. В Бисерти их не выращивали. Съел с удовольствием.

СЕЛЬСКИЕ МУЖИКИ ПЫТАЛИСЬ ПОБИТЬ БРЕЖНЕВА

Не всем в Бисерти был по нраву специалист, который фактически решал, какие земли отойдут колхозу. Жители, державшиеся за старые порядки, нередко мешали Леониду Ильичу работать.

– Каждый хозяин дорожил своим клочком земли, – вспоминал Валентин Смирнов. – Бывало, землеустроители распределят землю, поставят столбы, а смотришь, они выдерганы и спрятаны. Вот и приходилось Леониду Ильичу вновь ехать в поле, беседовать с людьми.

О своей малой родине Галина Брежнева не стесняясь указывала в анкетах, которые заполняла. Фото: МКУ "Архив Бисертского городского округа"

Старожилы припоминают, что местные мужики пытались нападать на Брежнева, когда он проходил мимо. Один из них якобы даже гонялся за ним, вооружившись жердью от ворот. Впрочем, очевидцы также припоминали, что случиться подобное могло и просто из ревности.

– Мне рассказывала свекровь, Матрена Петровна, как Брежнев возвращался с поля, снимал сапоги, садился на пригорке, стелил портянки, доставал карту и долго-долго смотрел в нее. А девки бегали мимо и смотрели, какой Леня красивый, чернобровый, – рассказывала Людмила Мешавкина из поселка Накоряково, что по соседству с Бисертью.

На семейной жизни Леонида Ильича это ни как не отразилось. Каждый вечер он спешил домой к жене и новорожденной дочке Галине. А вскоре он стал проявлять интерес к общественной работе и политике. Начальник порекомендовал его для вступления в партию и с тех пор он начал призывать к борьбе с «правыми» (политическая группа, отстаивавшая продолжения НЭП в стране, - Ред.)

А в 1930 году Брежневы с дочерью переехали в Свердловск. Здесь Леонид Ильич работал уже начальником областного земельного управления. А когда дочке исполнилось два годы, семья переехала в столицу, где Брежнев поступил в Московский машинно-строительный институт. Остальные годы детства Галина Брежнева лаконично описала в своей автобиографии:

«До 1941 года жила в г. Днепропетровске, училась в школе. В годы войны, до 1944 года, жила в г. Алма-Ата, училась в школе. Закончила школу в 1947 году в г. Запорожье»