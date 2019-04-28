Кулич весом 3 тонны и палестинские скауты с волынками: как Екатеринбург встретил Пасху

В это воскресенье Екатеринбург встретил Пасху: горожане участвовали в Крестном ходу вместе с палестинскими скаутами, ели самый большой в мире кулич и унесли с собой благодатный огонь. О том, как это происходило – в репортаже «Комсомольской правды» - Екатеринбург.

КРЕСТНЫЙ ХОД ДО «СЕРДЦА» ЕКАТЕРИНБУРГА

Празднующие собрались на территории Свято-Троицкого кафедрального собора в три часа дня. Примерно за полтора часа до этого утренний дождь сменился мокрым снегом: им засыпало дороги и тротуары – город стал абсолютно белым. Впрочем, погода не помешала горожанам праздновать, а в епархии отметили, что похожая обстановка была 7 декабря – в день великомученницы Екатерины.

В течение дня температура упала на 4 градуса, снег шел не переставаяФото: Алексей БУЛАТОВ

– Всего приняли участие 20 тысяч человек, при этом 15 тысяч – сразу. Остальные присоединились во время Крестного хода, – рассказала пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова. – Это значительно больше, чем в прежние годы. Потому, что этот Крестный ход – особенный. Он впервые прошел от Свято-Троицкого кафедрального собора до «сердца Екатеринбурга» – места, где построят собор Святой Екатерины. Сегодня мы и молились об этом, а митрополит Екатеринбурга Кирилл освятил площадь для строительства.

Активно в организации праздника участвовал фонд Святой Екатерины. В частности, они доставили благодатный огонь из Иерусалима – его же понесли во время Крестного хода. Другим подарком празднику стало выступление скаутов из Палестины – с волынками и мотивами попурри 80-90 годов. Их представили объяснили, что православная церковь Палестины тесно связана с Русской православной церковью.

Палестинцы приезжают на Урал с 2017 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

– Скауты участвую в уральской Пасхе с 2017 года. Мы с радостью примем участие в других христианских праздниках в России, если получим приглашение, – подчеркнули представители скаутов. – В целом, ребята выступают чаще на родине. Приезда в Россию они ждут и заранее готовят теплые вещи.

Правда сегодня палестинцы выступали в легкой для уральской погоды одежде. Они встроились в крестный ход и прошли с остальными горожанами до площади у Драмтеатра.

ПРИЙТИ – ДОЛГ КАЖДОГО ХРИСТИАНИНА

В этот раз на Крестный ход пришло много семей с детьми. В разговоре с корреспондентом «КП» - Екатеринбург многие объясняли, что являются христианами и считают это своим долгом.

– На Крестный ход мы пошли всей семьей – я, муж, трое детей и мама. И ходим так, наверное, уже лет пятнадцать, – рассказала участница шествия Наталья. – Мы вышли из православной молодежи, и считаем посещение мероприятия очень важным – даже в мыслях не было, чтобы его пропустить. А погода сегодня не плохая – главное дождя нет, и это замечательно!

На шествии было много детейФото: Алексей БУЛАТОВ

– Я считаю, что прийти на Крестный ход – это долг каждого христианина. И сама стараюсь посещать каждый, не только на Пасху, – добавила Василиса, другая участница. – И эта традиция очень объединяет, а люди в этом нуждаются. Например, демонстрации в СССР тоже всегда воспринимались как праздник.

КУЛИЧ – КАЖДОМУ ГОРОЖАНИНУ

– Благословенно и знаменно будет место сие, дом молитвенный. Начинается дело во имя Отца и Сына и Святого Духа, в честь же и в память святой великомученницы Екатерины, – звучали слова молитвы на площади Драмтеатра.

Митрополит Кирилл освятил место. Вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым он поблагодарил горожан за участие в празднике.

После жителям Екатеринбурга презентовали кулич весом 3796 килограмм. Изделие приготовили, чтобы поставить мировой рекорд. Специально для этого в Екатеринбург прибыл генеральный директор Международного агентства «Интеррекорд» Влад Копылов. Также результат занесли в Реестр рекордов России. Кулич также освятили, а после – раздали всем желающим.

Вес кулича - 3 796 килограммФото: Алексей БУЛАТОВ

– На нем изготовили макет участка города с городским прудом и будущим храмом. Для изделия потребовалось 22 тысячи яиц, 300 килограмм сливочного масла, 1,5 тонны муки, 200 килограмм сахара и 500 – изюма, – уточнили в фонде Святой Екатерины.

Так же участникам праздника раздали благодатный огонь. В конце вечера на сцене сквера прошел концерт с участием Вики Цыгановой.