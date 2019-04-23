2019-04-23T12:53:59+03:00
Общество

Уральский олигарх купил в Лондоне особняк, в котором жили Мадонна и Гай Ричи

Стоимость недвижимости оценили в 15 миллионов фунтов стерлингов
Лев ИСТОМИН
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Игорь Алтушкин известен как опытный промышленник и благотворительИгорь Алтушкин известен как опытный промышленник и благотворительФото: Алексей БУЛАТОВ
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Крупнейший акционер Русской медной компании, известный меценат и благотворитель Игорь Алтушкин живет в родном Екатеринбурге. Однако это не помешало промышленнику приобрести дорогую недвижимость в Лондоне.

В свежем списке журнала Forbes «29 лондонских квартир и особняков богатейших россиян» Игорь Алтушкин занимает 22 строчку. В его собственности числится особняк за 15 миллионов фунтов стерлингов. Этот дом известен тем, что в нем жила семья режиссера Гая Ричи и певицы Мадонны.

Отметим, что фото иностранной недвижимости Игоря Алтушкина в распоряжении редакции журнала не оказалось. Однако известно, что это большой, ухоженный дом.

Сам Игорь Алтушкин большую часть времени проводит в родном городе, где работает, а также принимает участие в значимых мероприятиях. Так, он посещает ежегодный благотворительный аукцион, который проводится в декабре. В марте 2019 года он лично посетил молебен в честь праздника торжества православия, который Екатеринбургская епархия провела на Октябрьской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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