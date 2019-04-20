В Екатеринбурге из окна 7 этажа выпал 5-летний ребенок

В Екатеринбург пришла весна и традиционно увеличилось количество ЧП, связанных с падением детей из окон. Сегодня из квартиры, расположенной на седьмом этаже одного из домов на улице Ольховская, выпал 5-летний малыш.

27-летняя мама ребенка оставила малыша с няней, чтобы уйти на работу - женщина работает без выходных. Но 35-летняя няня оказалась нерадивой - вместо того, чтобы присматривать за мальчиком, она решила сходить в магазин. Мол, а что такого - дело было ночью, ребенок крепко спал.

Только вот малыш, судя по всему, проснулся и понял, что он один в квартире. Выбраться через дверь не получилось и он решил посмотреть в окно - вдруг увидит маму или няню на улице? И рухнул вниз.

К счастью, малыш остался жив - его увезли в больницу.

- По факту падения мальчика из окна 7 этажа службой по делам несовершеннолетних отдела полиции #11 проводится проверка, - рассказали в отделе по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Почитайте наши советы о том, как защитить ребенка от падения из окна.