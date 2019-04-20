Под Екатеринбургом перевернулся грузовик

Автомобилисты, проезающие сегодня в полдень около поселка Садовый, стали свидетелями серьезной аварии. 23-летняя девушка на "Субару" вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик "Хендай", за рулем которого был 46-летний мужчина.

- В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, - рассказали "КП-Екатеринбург" в городском ГИБДД. - Предварительно травмы получили 3 человека.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Пострадали девушка-водитель, пассажир - взрослый мужчина и двухлетний ребенок - к счастью, малыша перевозили в автокресле. Сейчас всех пострадавших осматривают врачи, чтобы оценить тяжесть полученных травм.