2019-04-20T09:03:06+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик

Леня Заякин не ночевал дома - его всю ночь искала полиция
Елена БЛАГИНИНА
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фото: "Подслушано Химмаш"фото: "Подслушано Химмаш"
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В Екатеринбурге пропал 10-летний ребенок - Леня Заякин. В последний раз его видели около 20 часов 19 апреля - по словам очевидцев, он играл с одноклассниками возле дома по адресу переулок Хибиногорский, 31, потом дети разошлись по домам. Но Леня домой так и не пришел.

- Леня был одет в школьные брюки, синий пуховик и спортивную шапочку, - рассказывают люди, которые помогают с поиском ребенка. - Наша группа закончила поиск в 3:30, проверили весь периметр от школы №20 до кафе Бриз .

Поиском также занимается полиция, но результатов пока нет.

- 19 апреля в 23:00 в дежурную часть отдела полиции № 13 поступило сообщение от дедушки 8-летнего Леонида Николаевича Заякина о том, что мальчик ушел в школу утром и не вернулся домой, - рассказали "КП-Екатеринбург" в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - По сигналу «Тревога» был поднят весь личный состав территориального ОВД, к поискам присоединились комплексные силы полиции: ГИБДД, ППСП и УВО. Сотрудники полиции до сих пор проверяют улицы, подъезды, чердаки домов и ТЦ, где мог заночевать мальчик. Семья на учете в ПДН не состоит.

Если вы видели мальчика, просьба сообщить в полицию по телефонам: +7 (343) 356-42-13 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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