Воспитатели садиков богаче учителей из школ: опубликованы официальные размеры зарплат бюджетников Екатеринбурга

Свердловскстат опубликовал официальные размеры зарплат бюджетников Екатеринбурга за 2018 год. Если верить этим цифрам, то больше всех получают ученые и преподаватели вузов – 70 и 71 тысяча рублей. А вот у сотрудников медицинских и фармацевтических учреждений с высшим образованием и того – более 72 тысяч.

Учителя школ в среднем зарабатывали 34 211 рублей, воспитатели детских садов – 34 868 рублей. Также официальная статистика показывает, что младшие медработники получают почти 35 тысяч в месяц. Удивил и доход работников учреждений культуры - более 38 тысяч рублей в месяц.

Для наглядности мы собрали для вас все показатели в единую таблицу.

Многих удивили такие цифрыФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- На самом деле, средние медицинские работники: медсестры и санитары - могут получать такие деньги, - рассказала читательница «КП», работающая в сфере медицины. – А вот врачам, чтобы заработать 70 тысяч и более нужно брать дополнительные ночные дежурства или же получать надбавку по выслуге лет. За дежурства в будние дни можно получать от 1500 до 2000 рублей, а по праздникам еще больше. Надбавка высчитывается следующим образом: свыше 3 лет стажа – 10% от ставки, больше 10 лет – 20%, от 20 лет – 30%.

Если вы работаете в бюджетном учреждении и вам есть что сказать по поводу официальных цифр, опубликованными Свердловскстатом, то пишите нам на почту kp.ekb@phkp.ru или звоните по номеру +7(343) 337-25-51 доб.1