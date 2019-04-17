2019-04-17T16:47:05+03:00
Наука

Уральский ученый озвучил альтернативу теории Дарвина об эволюции

Согласно его гипотезе, появление человека в природе это не случайность, а запланированное событие
Данил СВЕЧКОВ
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Ученый задается вопросом, каким образом возникли столь сложные организмы, число состояний генома которых невозможно перебрать за время жизни Вселенной?Ученый задается вопросом, каким образом возникли столь сложные организмы, число состояний генома которых невозможно перебрать за время жизни Вселенной?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале ученый предложил свою версию эволюции, которая, ни много, ни мало, способна поспорить с теорией о происхождении видов Чарльза Дарвина. Доктор физико-математических наук Уральского федерального университета предположил, что эволюция это не череда случайностей, благодаря которым выживает особь более приспособленная к жизни в окружающей среде, а процесс квантовой механики в клеточном ядре. То есть, у эволюции есть направление.

– Около 20 лет я занимаюсь построением теории направленной эволюции, которая, как я убежден, придет на смену дарвинизму, — говорит Алексей Мелких, преподаватель УрФУ. — Основной вопрос, который не может решить дарвиновская теория это вопрос о возникновении сложных живых систем в процессе эволюции. Каким образом возникли столь сложные организмы, число состояний генома которых невозможно перебрать за время жизни Вселенной?

Если говорить проще, то появление того же человека разумного – не счастливая случайность, а что-то вроде запланированного события.

– Наличие случайности в генетических процессах часто рассматривается в качестве доказательства дарвиновского (ненаправленного) характера эволюции, – отмечает Алексей Мелких. – Однако случайность может быть просто следствием неопределенности в окружающей среде и самом организме. При этом эволюция остается одновременно направленной. Квантовая механика играет важную роль во всех генетических процессах, делая эти процессы в высокой степени управляемыми. Квантовая механика работает нетривиальным образом, и именно в ней запрограммирована эволюция.

Подобная гипотеза, уверен ученый, может привести к появлению новой парадигмы биологических наук и понимания жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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