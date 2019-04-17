Уральский ученый озвучил альтернативу теории Дарвина об эволюции

На Урале ученый предложил свою версию эволюции, которая, ни много, ни мало, способна поспорить с теорией о происхождении видов Чарльза Дарвина. Доктор физико-математических наук Уральского федерального университета предположил, что эволюция это не череда случайностей, благодаря которым выживает особь более приспособленная к жизни в окружающей среде, а процесс квантовой механики в клеточном ядре. То есть, у эволюции есть направление.

– Около 20 лет я занимаюсь построением теории направленной эволюции, которая, как я убежден, придет на смену дарвинизму, — говорит Алексей Мелких, преподаватель УрФУ. — Основной вопрос, который не может решить дарвиновская теория это вопрос о возникновении сложных живых систем в процессе эволюции. Каким образом возникли столь сложные организмы, число состояний генома которых невозможно перебрать за время жизни Вселенной?

Если говорить проще, то появление того же человека разумного – не счастливая случайность, а что-то вроде запланированного события.

– Наличие случайности в генетических процессах часто рассматривается в качестве доказательства дарвиновского (ненаправленного) характера эволюции, – отмечает Алексей Мелких. – Однако случайность может быть просто следствием неопределенности в окружающей среде и самом организме. При этом эволюция остается одновременно направленной. Квантовая механика играет важную роль во всех генетических процессах, делая эти процессы в высокой степени управляемыми. Квантовая механика работает нетривиальным образом, и именно в ней запрограммирована эволюция.

Подобная гипотеза, уверен ученый, может привести к появлению новой парадигмы биологических наук и понимания жизни.