2019-04-11T10:40:55+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге у Белой башни нашли отрубленные женские руки

Конечности пролежали в земле более полугода
Олег Галимов
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Где находятся остальные части тела - неизвестноГде находятся остальные части тела - неизвестноФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге случайная прохожая обнаружила страшную находку. Жительница Уралмаша выгуливала собаку и внезапно ее питомец начал рыть землю под деревом у Белой башни. Когда хозяйка увидела, что нашел ее четвероногий друг, то потеряла дар речи. В земле лежали две женские руки.

Женщина сразу же позвонила в полицию.

- По данным экспертизы, отрубленные женские конечности пролежали в земле от 6 до 8 месяцев, - рассказал источник «КП» в правоохранительных органах. – Где остальные части тела пока неизвестно.

Белая башня - знаковое место для жителей Уралмаша Фото: Алексей БУЛАТОВ

Белая башня - знаковое место для жителей УралмашаФото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пообещали прокомментировать данную информацию позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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