Где в Екатеринбурге написать «Тотальный диктант»

В субботу, 13 апреля, в 13 часов в Екатеринбурге стартует ежегодная акция «Тотальный диктант».

Проверить свою грамотность горожане смогут на 29 площадках: главное - успеть зарегистрироваться, ведь уже сегодня на многих нет свободных мест. Те, кто не успеют подать заявку, могут написать текст из дома или прийти в Уральский государственный педагогический университет в день проведения - тут примут всех желающих.

ОШИБАЮТСЯ ПОЧТИ ВСЕ

В этом году тексты для диктанта написал писатель и литературовед Павел Басинский. Это будут четыре связанные истории, написанные по сюжетам русских классиков - Александра Пушкина, Николая Гоголя, Максима Горького и Льва Толстого. Куратор проекта в Екатеринбурге Ксения Семенюк рассказала «Комсомолке», что тексты пока никто не видел.

- Количество отличников и двоечников не меняется из года в год. Правда, последних мы принципиально не считаем. Отличников же примерно 2 - 3 % от общего числа участников, - добавила Семенюк. - Ошибки всегда обычные и понятные специалистам. Это объективно сложные моменты русского правописания: двойное «н» в суффиксах разных частей речи, а также слитное и раздельно написание «не» или оформления прямой речи, если брать пунктуацию.

Места на площадках лучше забронировать заранее через интернетФото: Алексей БУЛАТОВ

ТЕКСТЫ ПРОЧИТАЮТ АРТИСТЫ И ЧИНОВНИКИ

Запись на участие в акции стартовала 3 апреля. Набор продолжится до 12 апреля. Зарегистрироваться можно на официальном сайте диктанта.

- У нас один темп каждый год. За шесть дней зарегистрировали чуть более 2 100 человек. Я думаю, на акцию придут не более 2600 участников, - добавила Семенюк. - В первые годы к нам действительно шли пенсионеры, но сегодня акция выросла в масштабах. Это и активные пожилые люди, и горожане среднего возраста - 30 - 40 лет, много молодежи.

Нестандартных площадок в этом году нет - писать диктант будут в уральских университетах, школах, библиотеках, а также в здании Свердловской государственной филармонии и Главпочтамта. Также второй год в акции будут участвовать люди с нарушением зрения. Они будут писать диктант на рамках для письма по Брайлю в областной специальной библиотеке.

На нескольких площадках текст прочитают артисты и профессиональные дикторы. Например, в Уральском государственном экономическом университете выступит Анна Шатилова, которая вот уже 40 лет комментирует Парад Победы. В библиотеке Белинского выступит директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников. Также читать будут журналисты и редакторы местных изданий - Алексей Фаюстов - проректор УрФУ и член Академии российского телевидения, директор Екатеринбургского филиала «Комсомольской правды» Мария Базунова, корреспондент программы «Вести»-Урал» Сергей Храмушин и другие. Дикторами также станут вице-мэр Екатеринбурга по вопросам соцполитики Дмитрий Баранов и директор департамента по местному самоуправлению губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев.

Помимо столицы Среднего Урала, в нем примут участие более 1 000 городов, треть которых находится за рубежом. В частности, в этом году акцию впервые проведут в ОАЭ, Перу и Мьянме. По оценке организаторов, диктант напишут свыше 250 000 человек.

Участники делают в текстах схожие ошибкиФото: Алексей БУЛАТОВ

Список площадок:

Уральский федеральный университет (ул. Мира, 17. Аудитория С-3);

Уральский государственный экономический университет (ул. 8 Марта, 62. Аудитория 254);

Уральский федеральный университет (пр-т Ленина, 51. Аудитория 248);

Уральский государственный педагогический университет (пр-т Космонавтов, 26);

Уральский государственный университет путей сообщения (ул. Колмогорова, 66);

Уральский институт управления филиал РАНХиГС (ул. 8 марта, 66);

Екатеринбургская академия современного искусства (ул. Красных Партизан, 9);

Екатеринбургский государственный театральный институт (ул. Вайнера, 2);

Институт международных связей (ул. Отто Шмидта, 58);

Уральский политехнический колледж - Межрегиональный центр компетенций (пр-т Ленина, 89);

«Ельцин-центр» (ул. Бориса Ельцина, 3);

Библиотека имени В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15);

Свердловская государственная филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а);

Областная библиотека для детей и молодежи имени В.П. Крапивина (улица Карла Либкнехта, 8);

Центральная городская библиотека имени А.И. Герцена (улица Чапаева,5);

Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193);

Свердловская областная межнациональная библиотека (ул. Академика Бардина, 28);

Школа № 122 (ул. Ангарская, 54а);

Гимназия № 108 (ул. Академическая, 16);

Школа № 164 (ул. Новгородцевой, 17а);

Школа № 157 (ул. Новгородцевой, 9а);

Школа № 55 (ул. Городская, 2б);

СвердНИИхиммаш (ул. Грибоедова, 32);

Главпочтамт (пр-т Ленина, 39).

Закрытые площадки

Свердловская областная специальная библиотека для слепых (ул. Фрунзе, 78);

Сбербанк (контактный центр) (ул. Кислородная, 8)

СКБ «Контур» (ул. Малопрудная, 5).