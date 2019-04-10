Уральские дайверы устроили фотосессию с мотоциклами на дне Лазурного карьера

Уральцы устроили фотосессию на дне Лазурного карьера. Съемку организовал Александр Горовец – инструктор по дайвингу, который приезжает на водоем каждый выходные. В спорт 35-летний мужчина пришел в 2006 году. Он рассказал «Комсомолке», почему Свердловской области нужны такие фото и зачем погружать в воду технику.

Погружение произошло в начале апреля

Карьер Лазурный является местом притяжения дайверов со всей России

- На Урале много водоемов, но Лазурный карьер отличается хорошей видимостью, а это решающий фактор. Ради него в регион съезжаются со всей страны – из Самары, Москвы, Владивостока, - рассказал Александр. – Мотоциклы же спустили специально еще два года назад – обычная практика для многих стран. В частности, в ОАЭ сейчас строят дайверский парк, где разместят статуи и технику. Ведь снимать просто воду неинтересно, при этом каждый хочет видео о том, как он плавает. И такие объекты – рабочий инструмент, помогают развивать внутренний туризм.

Температура воды во время погружения составляла всего 2-3 градуса тепла

Мотоцикл спустили на дно карьера два года назад

Ранее корреспондент «Комсомолки» поговорил с другими дайверами Свердловской области. Некоторые отозвались об инициативе негативно, подчеркнув, что во время фотосессии объекты могли пострадать.

На дней Лазурного карьера расположены несколько подобных объектов

Иногда на дне водоемов находятся артефакты, которые имеют историческую ценность

-В жизни на мотоциклах гоняют со скоростью под 200 километров в час, а мы аккуратно на них сели – это раз. А два – это то, что они не представляют историческую ценность, в отличие от объектов в Красном море, - подчеркнул Александр. – Конечно, само погружение техники в воду вызывает вопросы. С одной стороны, они загрязняют окружающую среду. С другой – их разместили в затопленном карьере, то есть в огромной яме, которую люди вырыли в земле, а теперь ее заполнили грунтовые воды. Обвинять дайверов, спустивших мотоциклы – это политика двойных стандартов.

Александр посещает карьер каждые выходные

В съемках принимают участие дайверы со всей области

Съемками Александр занимается в качестве хобби. Вместе с друзьями они снимали Лазурный карьер не только под водой, но и с вертолета. Все видео он загружает на свой канал на Youtube.

Александр занимается дайвингом уже 13 лет

Герой публикации записывает видео в качестве развлечения

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/702251" frameborder="0"></iframe> Уральские дайверы устроили фотосессию с мотоциклами на дне Лазурного карьера.Видео: Махонина Маргарита

Фото: предоставлены героем публикации