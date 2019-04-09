Пасха 2019 в Екатеринбурге: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

За окном стоит теплая погода, апрель в этом году радует теплом и солнцем, а до любимого весеннего праздника россиян рукой подать. Набухают почки вербы и скоро все дома наполнятся этим сладковатым запахом. К концу подходит пост и все уже с нетерпением ждут, когда, наконец, можно будет купить кулич, покрасить яйца и собраться семьей за круглым столом. Но это еще не все варианты, как можно встретить светлый праздник Пасху. Каждый раз Пасха отмечается в разные даты и в этом году она выпала на воскресенье - 28 апреля. «Комсомолка» делится с вами самыми важными и интересными мероприятиями, приуроченными к православному празднику – Пасхе 2019.

Крестный ход пройдет от Свято-Троицкого собора до Храма-на-КровиФото: Алексей БУЛАТОВ

Пасхальные литургии

Место: Свято-Троицкий собор, ул. Розы Люксембург, 57

Когда: 27 апреля, 23:30

Во всех храмах Екатеринбурга пройдут праздничные пасхальные богослужения в ночь с 27 на 28 апреля. По традиции в храмы прибудет благодатный огонь со святой земли Иерусалима. Главное богослужение состоится в Свято-Троицком соборе, и начнется оно с крестного хода. Литургию в 2019 году совершат митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Традиционный крестный ход

Место встречи: Свято-Троицкий кафедральный собор, ул. Розы Люксембург, 57

Когда: 28 апреля, после 16:00

28 апреля, в день Пасхи, пройдёт общегородской традиционный крестный ход, который начнётся от Свято-Троицкого собора и продлится до Храма-на-Крови. Как и в прошлом году, крестных ход возглавит детская колонна из палестинских скаутов и уральских барабанщиков. Крестный ход по традиции пройдет в центре города - по Екатеринбургу пронесут благодатный огонь и святыни.

В крестном ходе примут участие палестинские скауты - они сыграют на волынке и барабанахФото: Алексей БУЛАТОВ

Акция «Подарите детям праздник!»

Место: Ново-Тихвинский монастырь, ул. Зеленая Роща, 1

Когда: до 28 апреля в четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 10.00 до 15.00

Служащие женского Ново-Тихвинского монастыря объявили акцию – пожертвования для сельских ребят, семьям которых трудно обеспечивать детей не только игрушками, но и школьной формой. Каждый в этот светлый праздник может отправить малышам из Серовского и Верхотурского районов подарок, будь то сладости, книжки, куклы, машинки, канцелярские принадлежности или одежда. Вместе с этим монахини запустили акцию «Пасхальная почта», чтобы подарок приходил с теплыми словами, поздравлениями с Пасхой и самыми добрыми пожеланиями. Приносите посылки по адресу: улица Зеленая Роща, 1 в монастырскую Службу социальной помощи

Ежегодная пасхальная ярмарка

Место: площадь 1905 года

Когда: 27 и 28 апреля с 9:00 до 17:00

С 27 по 28 апреля пройдет любимая народом ярмарка. Каждый сможет подготовиться к православному празднику – купить вкусности к столу и подарки близким. Вас ждет традиционные куличи, блинчики, пироги и булочки. И всё это в самом центре города – на площади 1905 года. Кроме съестных угощений на ярмарке можно будет уникальные приобрести украшения ручной работы, изделия из дерева, керамики и многое другое.

На ярмарке можно будет отведать вкусные куличи, испеченные по разным рецептамФото: Алексей БУЛАТОВ

День кулича в парке Маяковского

Место: ЦПКиО, ул. Мичурина, 230

Когда: 28 апреля, с 12:00 до 17:00

И вновь любимый парк екатеринбуржцев станет центром проведения православного праздника – Воскресения Христова. После долгого поста и холодной зимы горожане, наконец, повеселятся на массовых гуляниях. Вдоволь смогут поесть, полюбоваться изделиями ручной работы на ярмарке, поглядеть на выступления артистов и составить им компанию – вместе попеть и поплясать. Так что готовьте животы, запасайтесь позитивными эмоциями и отправляйтесь всей семьей развлекаться.

Рождественский мюзикл «Ночь открытых дверей»

Место: Театр музыкальной комедии, улица Ленина, 47

Когда: 26 апреля в 18:30 и 27 апреля в 11:30

Цена: от 200 рублей

Рождественский мюзикл «Ночь открытых дверей» Театра музкомедии - это история про Эбенезера Скруджа - жадного греховодника, который никогда не празднует Рождество. Но в этот раз что-то пойдет не так. К нему домой проникнут духи, и вместе с ними он отправится в удивительное приключение, которое раз и навсегда изменит его жизнь. Сможет ли Скрудж измениться? Приходите на спектакль и узнайте сами! К тому же мюзикл заслуженно удостоен престижной премии «Золотая маска». Оцените и вы постановку по достоинству.

Весь день уральцы будут гулять и отмечать православный праздник с близкимиФото: Алексей БУЛАТОВ

Выставка «Иван-да-Марья»

Место: Уральский центр развития дизайна, ул. Горького, 4а

Когда: с 17 по 21 апреля, с 11:00 до 20:00

Вход свободный

Фестиваль мастеров «Иван-да-Марья» призван возродить русское народное творчество в век, когда улицы городов заполонили торговые центры и люди в нарядах из одних и тех же бутиков. 250 умельцев и мастериц со всей России удивят уральцев разнообразием и красотой изделия ручной работы. Мимо такого пройти точно нельзя! Вас ждут авторские украшение и куклы, наряды в русско-народном стиле и множество других оригинальных товаров. Также все желающие смогут создать сувенирную пасхальную куклу. Стоимость мастер-класса – 450 рублей. Мастера смогут научить вас и другим умениям – ткачеству, росписи, резьбе по дереву, лепке и другим премудростям. Здесь вы точно не заскучаете, ведь на фестивале выступят фольклорные коллективы – споют, станцуют, сыграют на старинных инструментах и веселые хороводы поводят. Так что встретим Пасху с размахом!

Пасха в Доме Тупиковой

Место: Дом актера, ул. 8 марта, 8

Когда: 29 апреля-5 мая в 11:00, 14:30 и 18:00

Цена: взрослый билет – 1030 рублей, детский – 2530 рублей

Солнечный и добрый праздник Воскресение Христово на Руси всегда встречали за столом с чашечкой чая в кругу семьи. Вот и сейчас самых близких на праздник приглашает Евгения Григорьевна Тупикова – владелица старинной усадьбы Тупиковых. В этот раз дама предлагает всем изучить старые добрые игры и забавы, поводить хороводы и потанцевать. Хозяйка особняка подготовила для юных гостей спектакль в исполнении домашнего театра про веселую пчелку-труженицу. Евгения Григорьевна обязательно вручит ребятам сладкие подарки, устроит чаепитие и научит сажать настоящие цветы – символы весны и перерождения.