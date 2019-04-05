2019-04-05T11:52:04+03:00
Здоровье

В Екатеринбурге уволили медсестру, которая организовывала сбор лекарств для отказников

Руководство ОДКБ № 1 уличило мать двоих детей в мошенничестве
Олег Галимов
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В больнице заявили, что медсестра ни разу не передавала собранные вещиВ больнице заявили, что медсестра ни разу не передавала собранные вещиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Весьма неоднозначная ситуация разгорелась вокруг Областной детской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге, где после разбирательств уводили медсестру Оксану. Девушка организовывала сбор вещей и лекарств для отказников. Соответствующие посты она размещала в социальной сети Mom.life.

- У нас очень много брошенных деток, - писала Оксана. – В больнице не выделяется достаточно средств на таких. Мы с девочками часто покупаем самое нужное, но этого, конечно, мало. С удовольствием и огромной благодарностью приму вещи: игрушки, памперсы, лекарства для деток от первого дня жизни до 1 года.

После того, как руководство ОДКБ № 1 узнало о «благотворительных» сборах вещей и лекарств, то Оксану призвали к ответу. Вместо внятных объяснений женщина написала заявление по собственному желанию и покинула больницу. Сама клиника не может организовывать подобные сборы, но знакомые Оксаны уверены, что ее уволили за то, что она «вынесла ссор из избы».

Перинатальный центр ОДКБ № 1 оснащен современным оборудованием. К слову, именно здесь выходили самую маленькую девочку в России, которая родилась весом 370 граммов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перинатальный центр ОДКБ № 1 оснащен современным оборудованием. К слову, именно здесь выходили самую маленькую девочку в России, которая родилась весом 370 граммовФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы не имеем право принимать лекарства со стороны, они поступают только из официальных источников и только через аптеку, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь ОДКБ Елена Жукова. – В больнице крайне мало отказников, в основном у нас находятся дети под плановым наблюдением. А с теми, кто хочет отказаться от новорожденного, работают наши психологи. В действиях данного сотрудника был выявлен факт мошенничества, и с ее стороны в больницу ничего не передавалось.

Связаться с самой Оксаной на момент публикации не удалось, а ее знакомые лишь заявили, что на нее «настучали в больницу». В профиле женщины указано, что она является матерью 11-летнего сына и 6-летней дочки. После увольнения медсестра удалила посты о сборе лекарств и вещей.

Знакомые Оксаны вдохновились ее поступком и сами стали собирать вещи для отказников. Фото: скриншот

Знакомые Оксаны вдохновились ее поступком и сами стали собирать вещи для отказников. Фото: скриншот

- Я искренне не понимаю, как они узнали, и почему нельзя было обойтись профилактической беседой, - пишут Оксане в комментариях. – И вообще, если реально не хватает средств почему бы не принять в дар.

Но в этой истории есть и кое-что положительное: две жительницы вдохновились подвигом Оксаны и начали собирать вещи для домов малютки в Свердловской области.

Напомним, что в феврале перинатальный центр ОДКБ № 1 посетила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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