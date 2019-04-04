«Среагировал на судейский беспредел»: фанат «Уралмаша» устроил потасовку на баскетбольном матче в Ревде

В Ревде баскетбольный матч за выход в полуфинал Суперлиги между екатеринбургским «Уралмашем» и местной командой «Темп - Сумз – УГМК» завершился скандалом. Прямо во время матча на паркет выбежал фанат «Уралмаша» и начал оскорблять судью. Полная запись инцидента попала в трансляцию игры.

На записи видно как спустя полтора часа после начала матча судья назначил спорный бросок в кольцо «Уралмаша». Якобы он зафиксировал нарушение против игрока «Темпа» со стороны соперников. В этот момент уралмашевцы итак проигрывали с разницей в шесть очков. Поэтому решение арбитра вызвало бурю негодования у фанатов «Уралмаша». А один из болельщиков решил донести свое недовольство лично, выскочив на паркет. Остановить буяна попыталась охрана. Но смельчак тут же скрылся в толпе. А остальные «уралмашевцы» буквально грудью встали за своего. Впрочем, охрана хулигана вычислила по зеленой футболке. Молодого человека передали полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/701311" frameborder="0"></iframe> Во время баскетбольного матча "ТЕМП-СУМЗ-УГМК" - "Уралмаш" полиция задержала болельщика оскорбившего спортсменов.видео: Иван Курин

- Я среагировал на судейский беспредел. Судья принял неверное решение в важный момент матча. А на кону были важные очки и выход в следующую стадию важного чемпионата, - рассказывает «КП»-Екатеринбург кричавший фанат «Уралмаша» Иван Лаки.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области заявили о том, что на мужчину, которого удалили с матча, был составлен административный протокол.

- Спортивное мероприятие, в целом прошло, без грубых нарушений общественного порядка. Сотрудниками полиции, обеспечившими безопасность был составлен административный протокол в отношении одного из болельщиков, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, - заключил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.