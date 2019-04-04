2019-04-04T22:38:18+03:00
Спорт

«Среагировал на судейский беспредел»: фанат «Уралмаша» устроил потасовку на баскетбольном матче в Ревде

Нарушителя спокойствия пытались вывести с трибун охрана и полиция [видео]
Павел ПИВОВАРОВ
Поделиться:
Фото: трансляция матча.Фото: трансляция матча.
Изменить размер текста:

В Ревде баскетбольный матч за выход в полуфинал Суперлиги между екатеринбургским «Уралмашем» и местной командой «Темп - Сумз – УГМК» завершился скандалом. Прямо во время матча на паркет выбежал фанат «Уралмаша» и начал оскорблять судью. Полная запись инцидента попала в трансляцию игры.

На записи видно как спустя полтора часа после начала матча судья назначил спорный бросок в кольцо «Уралмаша». Якобы он зафиксировал нарушение против игрока «Темпа» со стороны соперников. В этот момент уралмашевцы итак проигрывали с разницей в шесть очков. Поэтому решение арбитра вызвало бурю негодования у фанатов «Уралмаша». А один из болельщиков решил донести свое недовольство лично, выскочив на паркет. Остановить буяна попыталась охрана. Но смельчак тут же скрылся в толпе. А остальные «уралмашевцы» буквально грудью встали за своего. Впрочем, охрана хулигана вычислила по зеленой футболке. Молодого человека передали полиции.

Во время баскетбольного матча "ТЕМП-СУМЗ-УГМК" - "Уралмаш" полиция задержала болельщика оскорбившего спортсменов.видео: Иван Курин

- Я среагировал на судейский беспредел. Судья принял неверное решение в важный момент матча. А на кону были важные очки и выход в следующую стадию важного чемпионата, - рассказывает «КП»-Екатеринбург кричавший фанат «Уралмаша» Иван Лаки.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области заявили о том, что на мужчину, которого удалили с матча, был составлен административный протокол.

- Спортивное мероприятие, в целом прошло, без грубых нарушений общественного порядка. Сотрудниками полиции, обеспечившими безопасность был составлен административный протокол в отношении одного из болельщиков, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, - заключил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Салават Юлаев» - «Авангард» 4 апреля: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Кубка Гагарина по хоккею. Финал Восточной конференции КХЛ
Хоккей. Матч «Салават Юлаев» - «Авангард» 4 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция игры, которая состоится 4 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на игру полуфинала Кубка Гагарина. Финал Востока КХЛ
Новости 24
«Прошу помощи»: уральская правозащитница Евгения Чудновец собирает деньги, чтобы попасть в Госдуму
На Урале полиция проведет охоту на грязные номера автомобилей
«Автомобилист» перезаключил контракт с нападающим Анатолием Голышевым
В Первоуральске незнакомка «развела» пенсионерку на 200 тысяч за снятие порчи
Екатеринбург вошел в топ-5 городов по уровню инновационного развития
Доходы свердловских чиновников за год выросли на 10 %
Жители Екатеринбурга задолжали за «коммуналку» более трех миллиардов рублей
В центре Екатеринбурга появилась французская ретроколяска, разгоняющаяся до 35 километров в час
В Екатеринбурге выберут самую красивую и талантливую толстушку
В водохранилище под Екатеринбургом нашли тело пропавшего спасателя
Под Верхней Пышмой разбился водитель, лишенный прав за пьяную езду
В Лобве лжегазовики обокрали 80-летнюю бабушку на 195 тысяч рублей
На Урале Почта России перестала принимать платежи за электроэнергию
В Екатеринбурге водитель такси потянулся за мобильником и устроил ДТП
В Екатеринбурге скончался житель Таджикистана во время высылки из страны
«С удивлением обнаружили работники»: в Арамиле, выписывая премии, руководство фирмы вывело 900 тысяч рублей
Отсчет пошел: глав районов Екатеринбурга проверят на прочность
Житель Екатеринбурга отдал банку 110 тысяч рублей за право уйти в отпуск
В Екатеринбурге за одну ночь огонь уничтожил восемь легковушек
В Екатеринбурге родителей попросили оградить детей от аниме
В Екатеринбурге произошла массовая авария с участием 7 автомобилей
Под Екатеринбургом частично перекроют Челябинский тракт из-за ремонта
Ума Турман помогла задержать в уральской глубинке беглого преступника, который ударил женщину ножом за отказ от секса
Мины, гранаты и тротил: бабушка под Нижним Тагилом сдала боевой арсенал на 100 тысяч рублей
ЕВРАЗ и Фонд социальных инвестиций реализуют проект «Детский форсайт»
Мэру Екатеринбурга ищут пресс-секретаря
«Безумные дни»: организаторы придумали, как привлечь молодежь на фестиваль в Екатеринбурге
Банк УРАЛСИБ предлагает оформление пакетов услуг для физлиц через Интернет-банк