Виктор Сухоруков о съемках «Брата-3»: «Это то же самое, что в Третьяковской галерее усики Мадонне подрисовать»

Строгий, но в то же время улыбчивый, пышущий энергией, вопреки возрасту и до единой секунды пунктуальный. Накануне актер театра имени Моссовета Виктор Сухоруков прилетел в Екатеринбург с постановкой «Старший сын». Мы договорились встретиться с ним в 17:30. И Виктор Иванович, не в пример другим знаменитостям, был на месте ровно в это время. На его счету более 90 ролей. Но большинство любит его по роли брата Данилы Багрова, с хитрой улыбкой и добрым огоньком в глазах...

МОЕ ВРЕМЯ УБЕГАЕТ

- Виктор Иванович. Наболело: люблю вас, как актера. У вас шикарная мимика, талант. Но в последнее время вас очень редко видно на экранах. Больше притягивает сцена?

- Служба такая – куда зовут, там и появляюсь. Предложения сняться в кино все же поступают. В конце года я закончил 16-серийный фильм «Цыпленок жареный». Действие картины происходит в Петрограде во времена НЭПа. Я играю одну из главных ролей – вора в законе. Этот фильм – гимн борьбы с самогоноварением. Зарисовка яркой НЭПовской жизни. В ней задействовано триста талантливых актеров, в том числе, Виктор Добронравов. Он играет начальника комиссии по борьбе с самогоноварением, а все самогонщики Петрограда – под моим руководством. На Первом канале покажут. Больше я не снимался. Был, правда, дебютный фильм Александра Новикова «Звезды», но я о нем печально и трусливо умалчиваю (смеется).

Актер далеко не в первый раз играет на сцене в Екатеринбурге спектакль "Старший сын". Фото: svscena.ru

- Значит я права, по сравнению с 90-ми, вас стали меньше приглашать в кино.

- Видимо, мое время убегает. Востребованы другие герои, другие типажи. 90-е годы действительно были моим Ренессансом.

- Но ведь в начале 2000-х вы сыграли Павла Первого. Это совсем другая роль – уже не бандит из 90-х, а император.

- Это было чудо! Это была сенсация! Но самый дорогой для меня фильм – это, конечно, «Не хлебом единым» по Дудинцеву. Если кто не смотрел, посмотрите.

- На вашем счету более 90 ролей. Вы, наверное, сами уже сбились со счета…

- Не считаю уже. Раньше я даже на кинофестивалях фотографировался со всеми знаменитыми людьми. Ходил с фотокамерой, как с аппаратом искусственного дыхания. Сейчас я уже этого не делаю, потерял счет и даже как-то свыкся. Но я все так же влюблен в то, что я делаю. И кинематограф для меня, по-прежнему остается миром иллюзии, сказки, мечты и фиксации ушедшей жизни.

- А вы помните все роли или все со временем что-то стирается из памяти?

- Не все помню, но главное - я их все люблю. Само понятие количества оно как раз и притупляет память. Были и проходные картины, и случайные. Были роли, которыми я не увлекался, а просто делал одолжение молодым режиссерам или кинокомпании.

Виктор Сухоруков стал реже сниматься в кино, но постоянно выступает на театральной сценеФото: Борис КУДРЯВОВ

Я ЭТОГО БАЦИЛОВА, БАБУЦКОГО… ЖИВЬЕМ НЕ ВИДЕЛ!

- Не могу не спросить про съемки фильма «Брата 3». Как вы на это отреагировали?

- Нет слов. Я высказывался агрессивно, хотя каждый человек имеет право на что угодно. Ради Бога! Но есть вещи, которые должны оставаться ценностью. Это все равно, что в Третьяковскую галерею прийти и даже не с ножичком поцарапать картину великого художника, а взять и красками подрисовать Мадонне усики. Пусть он снимает и три, и четыре, но к кино Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» он не имеет никакого отношения. Он злоупотребил этим брендом и цифрой!

- Вам предлагали сняться в этой картине?

- Да не разговаривал я с этим Бациловым! Я с этим Франкенштейном Бабуцким (Виктор говорит о режиссере фильма, бизнесмене Станиславе Барецком – прим.ред.) дела не имел, даже живьем не видел. А он вдруг заявляет, что он со мной беседовал, я ему дал согласие, а потом отказался, но он не знает почему, а может быть, потому, что он предложил мне роль полицейского… Бред до запятой! После этого я сделал открытие. Свобода слова – это замечательно, здорово. Да здравствует свобода слова! Но с одним маленьким запретом. Не ври! Если хотите свободы, так ее надо уважать и защищать от таких, как этот товарищ. Я с ним дела не имел и не собираюсь. И на этом точка. Хватит его рекламировать. Сделает кино – пусть. Я сам выйду на экран или в средства массовой информации и скажу поклонникам творчества Балабанова, что это не наша история.

- Я прочитала, что там планируют снять и Джигурду, и Кирилла Терешина (руки-базуки). Это же будет очередная дешевая комедия. Как вы считаете, это порочит память о Сергее Бодрове и Алексее Балабанове?

- У вас так наболело, потому что Балабанов из Екатеринбурга? Так поднимитесь и расправьте свои знамена! А я на эту тему все сказал. И всех, кого вы перечисляете, я не знаю. А Леша уже сам себя защитил, потому что он Балабанов. И люди, если все же придут на этот фильм, посмотрят на титры.

В первый съемочный день Сухоруков предложил Бодрову домашний борщ. Фото: кадр из фильма "Брат"

- Планировал ли Алексей Балабанов сам снять продолжение «Брат 3»?

- Я сам предлагал ему снять третью часть. Но Леша сказал: «Я этого делать не буду, потом что я не знаю этого времени». Это уже были 2000-е годы. Хотя я ему предлагал идеи и даже сюжеты. А уж когда ушел Сережа Бодров, эта тема вообще больше не поднималась НИ-КО-ГДА!

«ДИТЯ ГАМБУРЕРОВ И КОКА-КОЛЫ»

- Вы помните свой первый день съемок с Сергеем Бодровым?

- Конечно! Это было на петроградской стороне, я должен был везти его в машине в фильме «Брат». Мы с ним познакомились, я пригласил его на борщ. А Алексей сказал: «Какой борщ?! Он дитя гамбургеров и кока-колы».

- Вы его хотели домой позвать или в ресторан попробовать борщ?

- Да-да, домой. Он приходил ко мне в гости, у меня на Лиговке мы обсуждали сценарий его дебютного фильма «Сестры». Финал картины я ему посоветовал сделать так, чтобы девочки простились – в сценарии этого не было. Сережа добавил момент, где старшая сестра спустилась из квартиры во двор к уезжающей вместе с родителями младший сестре. Младшая спрашивает: «Ты бы могла поехать с нами?», а та отвечает: «Не могу, у меня тренировки». Младшая сестра уезжает. Бабка говорит: «Ну иди на свою тренировку», а нет никакой тренировки. Это я придумал ему.

- Алексей Балабанов пригласил вас сниматься еще в более ранний фильм «Счастливые дни» по мотивам произведений Самюэля Беккета. Какой он был?

- Мы начинали с ним вместе – его дебютный фильм «Счастливые дни» и я в главной роли. Это было мое мучительное счастье. Почему мучительное? С ним было очень трудно. Он был упрям, въедлив. Мне стоило больших трудов понять его, разобраться, чего он от меня добивается. В результате с этой картиной он оказался в Каннах. Это суперталантливый человек, и это великое богатство моей биографии. Думаю, что встреча с Алексеем – божья награда. Я с ним сочинил шесть фильмов, а потом мы тихо расстались и больше я с Лешей и не работал. Он уже становился другим, и у меня сочинялась другая история жизни. Когда он умер, я дал себе слово не вспоминать о нем нигде и никогда. Иногда меня просят что-то сказать о нем на юбилей, но я не люблю это делать. Когда он был живой – это было интервью, когда он умер – с моей стороны это уже исповедь.

Во второй части фильма "Брат" от героя Сухорукова досталось Филиппу Киркорову. Фото: кадр из фильма "Брат-2"

ЦЕРКОВЬ – НЕ ТЮРЬМА

- Вы приехали в Екатеринбург со спектаклем. Что вы можете о нем рассказать?

- Очень рад оказаться вновь в этом городе. Мы уже в который раз привозим сюда наш спектакль «Старший сын» вместе с звездой кино Евгением Прониным (прим.ред. – снялся в фильме «Чемпионы»), ведущим актером театра Вахтангова Виктором Добронравовым (прим.ред. – известен по фильмам «Т-34», «Рубеж», «Оттепель), Олей Ломоносовой (прим.ред. – играла в картинах «А зори здесь тихие» и «Не родись красивой»). В спектакле задействован Игорь Неведров – просто король театра Виктюка, Граня Стеклова – ведущая актриса Константина Райкина, Роман Полянский – у него малюсенькая роль, но ни разу не предал этот спектакль, хотя спектаклю уже седьмой год. И каждый раз екатеринбургская публика с теплом и благодарностью нас принимает.

- А что вы скажете о Екатеринбурге, для вас наш город знаком?

- Я влюблен! Даже не помню, когда я приехал сюда впервые, но он всегда принимает меня красиво. Я уютно живу, вкусно ем, залы наполнены благодарной интеллигентной публикой, людьми, которым театр и я интересны. Даже погода меня всегда балует. Но я думаю: тогдашний секретарь обкома партии Борис Ельцин стер в порошок дом Ипатьева, где расстреляли царскую семью, а теперь здесь построили Ельцин центр. Построили дом ему. Вот же ирония судьбы!

Вообще никто из гостей не скажет, что город неинтересный. Если его только местные жители не обидят, не раздавят, не обокрадут, по зубам не дадут. Город действительно по достоинству носит звание столицы Урала. Стройки много, меня всегда радуют подъемные краны, где бы я их не видел.

- Даже если в центре города на месте сквера строят очередную церковь?

- Подъемные краны – это сигналы красивого будущего. А в церкви чего плохого? Церковь – не тюрьма. Пусть строят и мечети, синагоги, церкви, стадионы, садики. Это же на благо людям – для их досуга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/701212" frameborder="0"></iframe> Виктор Сухоруков в спектакле "Старший сын".Видео: читатели "КП"

- Виктор Иванович, осенью вам исполнилось 67 лет. Но вы пышете энергией и здоровьем. Поделитесь в чем секрет.

- Это заблуждение, что я хорошо выгляжу. Отпущу сейчас дамскую реплику – взгляните на мою шею и вы сразу уберете этот вопрос! Нет, стареем, стареем. Наверное, я просто улыбаюсь чаще, чем положено. В моем животе зло долго не живет. Не загружаю себя негативной энергией, потому что мне жалко на это время и себя самого. Очень люблю профессию, поездки, людей. Что касается здоровья, то многие десятилетия уже не курю и вина уже не пью двадцать с лишним лет. Главное, я счастлив, и счастье мое светло. Я этого не скрываю. Многие говорят: «Не сглазь, плюнь через плечо!». Нужно доверять своему чувству и, если оно прекрасно, надо заявлять об этом всем.