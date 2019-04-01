«Дело возбудили для галочки, даже статью не указали»: глава фонда перевала Дятлова обратится в СКР с требованием возобновить расследование

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Лишь через месяц спасательная группа нашла их разорванную палатку, а в полутора километрах от нее - пять замерзших трупов. Остальные четыре тела удалось найти только в мае. Все туристы на момент обнаружения были разутые и полураздетые.

Накануне 60-летия трагедии Генеральная прокуратура РФ заявила о проведении надзорной проверки по гибели туристов на перевале Дятлова совместно с «Комсомолкой».

Недавняя экспедиция «КП» и программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на место трагедии в очередной раз показала многочисленные нестыковки в этой истории.

Тайна перевала Дятлова: что на самом деле случилось с группой туристов?.

Следующим шагом к разгадке стал эксперимент под Нижним Тагилом, в котором принимали участие девять подходящим по возрасту добровольцев (в том числе и два корреспондента «КП» - прим.ред.). Группа проделала путь в 1500 метров вверх по склону горы Белой, который приблизительно похож на тот, что преодолели «дятловцы».

Как известно, расследование особо тяжких преступлений и инцидентов, связанных со смертью людей – это компетенция Следственного комитета. Именно туда в ближайшее время планирует обратиться глава фонда перевала Дятлова Юрий Кунцевич. По его мнению, тела погибших могли быть перемещены с истинного места смерти.

Юрий Кунцевич настаивает на возобновлении уголовного дела «дятловцев»Фото: Алексей БУЛАТОВ

– В уголовном деле никак не изучены следы вокруг тел, нет достойных фотографий, - рассказывает «КП» Кунцевич. – Есть девять трупов, значит, в любом случае стояла задача выяснить, от чего погибли молодые и здоровые ребята. Дятлова, например, нашли с обширной травмой ноги, но туда невозможно пройти, сразу же провалишься в снег по плечи! На лицо инсценировка картины, которую нам навязали.

Один из главных экспертов по теме перевала Дятлова надеется призвать к ответу главу СКР Александра Бастрыкина, а помогать ему в этом будет известный адвокат Евгений Черноусов. Последний сам в прошлом сам работал в МВД и приходит в ужас, когда перелистывает материалы уголовного дела, которое так и осталось без номера.

– В советское время, как и сейчас, смерть девяти человек – это ЧП, - рассуждает Черноусов. – То, что расследование вела свердловская прокуратура просто возмутительно! В таких случаях дело направляли в Москву, а там уже передавали в Генеральную прокуратуру. Я сам занимался следственной работой до 1995 года и знаю, каков был порядок в СССР. Кому-то было неугодно разбираться в причинах смерти, но самое поразительное не это. В деле не указана статья УК, по которой его возбудили! Это априори невозможно! В первую очередь нужно было отрабатывать версию о смерти техногенного характера, а уже потом убийство. По «горячим следам» такие дела не раскрываются, работа может длиться годами, а они взяли и закрыли его.

Адвокат Черноус убежден, что в первую очередь нужно было отрабатывать техногенную версию гибели туристовФото: Алексей БУЛАТОВ

Опытнейший юрист также отметил, что если Следственный комитет откажется возобновлять уголовное дело, то не будет и оснований для эксгумации тел. Эксперты считают, что именно анализ останков захоронений может дать ответы на многие вопросы

– Мы обязаны призвать главу СКР Бастрыкина к ответу. Если даст отписку, то пусть подробно объяснит, почему дело так упорно не хотят расследовать, – добавил Черноусов.

В 1959 году поисковая операция длилась три месяца

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Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель (подробности)

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