2019-03-30T11:31:35+03:00
Общество

Александр Друзь о скандале в «Что? Где? Когда?»: «Давайте я вам анекдот расскажу…»

Магистр популярной на Первом канале игры рассказал журналистам «КП»-Екатеринбург, чем занимается, после того как его выгнали с проекта, почему не хочет писать вредные советы и как попасть в «Что? Где? Когда?»
Олег Галимов
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После скандала на шоу «Кто хочет стать миллионером» Друзя отстранили от «ЧГК»После скандала на шоу «Кто хочет стать миллионером» Друзя отстранили от «ЧГК»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне в Екатеринбурге прошел крупный бизнес-форум. С советами для предпринимателей на него приехал и магистр популярной игры для настоящих интеллектуалов «Что? Где? Когда?».

Такой спикер как Александр Друзь показался всем слегка необычным, ведь у него самого в последнее время с карьерой не ладится. Напомним, «Первый канал» отстранил бессменного капитана команды игроков после того, как его обвинили в просьбе «слить» вопросы перед участием в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Но Александр Абрамович не отчаялся - отработав в игре почти сорок лет, он теперь рассказывает другим, как находить ответы на все вопросы.

НА ПЕНСИИ ПИШУ КНИГИ

- Александр Абрамович, не жалеете, что вас отстранили от игры «Что? Где? Когда?»

- Я уже всё сказал по этому поводу. Лучше расскажу вам анекдот. Мессия приходит на Землю. К нему подходят журналисты и задают вопрос: «А это ваш первый приход?» А он им отвечает: «Без комментариев».

- Какой странный анекдот. Тогда расскажите, чем вы сейчас занимаетесь? Судя по всему бизнесом, раз приехали на форум.

- Я уже вышел из бизнеса. Отправился на пенсию и теперь пытаюсь учить молодых, как правильно делать то, чем я уже не занимаюсь. А еще книжки пишу. За последний год выпустил две книги - детскую и краеведческую - путеводитель по Санкт-Петербургу. Сейчас пишу продолжение - приглашаю всех прогуляться по культурной столице. В первой книжке я собрал свои рассказы и стишки, которые писал сначала для своей дочки, а потом внучки. Во второй книжке я описал прогулки, которые мы совершали с друзьями. Вы уже можете их почитать.

К удивлению многих Друзь стал спикером на бизнес-форуме Фото: Алексей БУЛАТОВ

К удивлению многих Друзь стал спикером на бизнес-форумеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы, как очень умный, человек могли бы посоветовать нашим читателям, книги каких трёх авторов стоит прочитать?

- Я не советую ограничиваться тремя. Это дело, конечно, индивидуальное. Но мне нравится Марк Твен, Ярослав Гашик, Антон Чехов и четвертый - Михаил Булгаков.

- А какие истории вы сочиняете для детей. Вредные советы?

- Вредные советы, конечно, работают. Но это амплуа занято Остером. Я рассказываю полезные советы с доступными детям примерами. Например, если вы скажете ребенку, что нельзя обманывать близких, он вас не послушает. Или, например, если пригрозите: «Если ты потерялся, стой на том же месте, где стоишь» - никакого эффекта не будет! Дети такие слова не воспринимают. А вот если рассказать, что однажды девочка с котёнком пошла в магазин, девочка отвернулась и котенок потерялся. Она пошла его искать, он нашелся и так далее. Такая ненавязчивая педагогика.

ВАС ЗАМЕТЯТ И ПРИГЛАСЯТ НА «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

- Раскройте секрет, как стать игроком «Что? Где? Когда?»?

- Для того, чтобы попасть в телеклуб, необходимо несколько лет поиграть в «Что? Где? Когда?» в своём городе. Причем в Екатеринбурге существует очень давний и очень развитой клуб интеллектуальных игр. Например, в субботу здесь пройдет большой фестиваль «Каменный цветок». Остаётся собрать команду, прийти, выиграть, вас заметят и пригласят на отбор. А так не помешает некая интеллектуальная активность, логическое и ассоциативное мышление.

- Кстати, вы в Екатеринбурге как часто бываете?

- Часто - у меня здесь родственники живут. Мне очень нравится, как город меняется от года к году. Появляются новые здания, всё более ухоженным становится. ЭКСПО-комплекс - просто циклопическая постройка.

Александр Абрамович не стал комментировать скандал связанный с ним и Первым каналом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Александр Абрамович не стал комментировать скандал связанный с ним и Первым каналомФото: Алексей БУЛАТОВ

- А каким вы в таком случае находите Ельцин Центр? Например, Никита Михалков его критикует.

- Ельцин Центр мне нравится. Нравится даже не сколько как он выглядит, сколько то, чем он занимается. В этом случае, я с Михалковым готов поспорить...

ИСТОЧНИК KP.RU

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