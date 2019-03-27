2019-03-27T12:26:27+03:00
История современности

«Он хотел убить Сталина, но просчитался»: уралец, служивший в Кремле в годы войны, о том, как спасали вождя

95-летний Жорж Токарев, охранявший Сталина, рассказал «КП», куда спрятали золото партии в годы войны и, почему Сталин тайно прощался с телом Ленина перед его эвакуацией в Тюмень
Данил СВЕЧКОВ
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1-й генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин (в центре) и народный комиссар, министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов (второй справа). Фото: Архив ФСО России1-й генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин (в центре) и народный комиссар, министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов (второй справа). Фото: Архив ФСО России
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На груди у Жоржа Токарева висит щит с красной кремлевской звездой. Такие нагрудные знаки получали лишь те, кто в свое время прошел службу в «Президентском Полку». Жоржу Токареву уже 95 лет, но он до сих пор по памяти может назвать вес каждой детали пулемета Максим, которыми в годы Великой Отечественной войны солдаты охраняли Кремль.

К тому же Жорж служил командиром отделения пулеметного взвода в полку Специального назначения управления коменданта московского Кремля. Задачей полка была охрана Кремля и Государственного Комитета обороны, как внутри красных стен, так и на выездных мероприятиях.

– Призвали меня как срочника, а послужить пришлось восемь лет – с 1942 по 1950 год, – улыбается ветеран. – Мы каждый год ждали, что, вот, война закончится и можно будет вернуться домой. А нам каждый год говорили: «Послужите-ка еще…»

По нашей просьбе он вспомнил, как и от чего приходилось защищать первое лицо государства, Иосифа Сталина, в годы Великой Отечественной войны.

Жорж Токарев служил в Кремле с 1942 по 1950 год. Фото: из личного архива Жоржа Токарева

Жорж Токарев служил в Кремле с 1942 по 1950 год. Фото: из личного архива Жоржа Токарева

ПЕРЕД СЛУЖБОЙ ВСЮ РОДНЮ И СОСЕДЕЙ ПРОВЕРЯЛО НКВД

Жорж Токарев родился в Свердловске. Когда началась война, почти всех его одноклассников сразу забрали в армию.

– Меня постоянно вызывали на комиссию, но дальше этого дело не заходило, – вспоминает Жорж Токарев. – Мы остались вдвоем с другом. Чтобы что-то решилось, мы обратились за помощью к его отцу – кондуктору бронированного вагона командующего Уральским военным округом. Он устроил нам встречу с военными. Они записали наши фамилии и сказали: «Идите, скоро призовут» На следующий день моего друга забрали в артиллерийское училище. А меня вызвали в НКВД. Их контора была в центре Свердловска, на Вайнера.

Там Жоржа Токарева попросили заполнить анкету из 60 вопросов. Почти все касались того, какие у него есть родственники и где они живут.

– До третьего поколения заставили меня вспомнить всех родных, – рассказывает ветеран. – Я понимал, что меня проверяют для какой-то особой службы, но никто ничего не говорил. Как-то раз я решил сам сходить в контору, узнать, что дальше. Открываю дверь в приемную, смотрю – там все мои соседи сидят. Их вызвали, чтобы обо мне расспросить. Ну, я дверь закрыл и тихонечко ушел.

Всех, кого отбирали на службу в Кремль тщательно проверяло НКВД. Фото: из личного архива Жоржа Токарева

Всех, кого отбирали на службу в Кремль тщательно проверяло НКВД. Фото: из личного архива Жоржа Токарева

Через несколько дней сотрудники НКВД сказали Жоржу Токареву явиться на площадь 1905 года в центре города. Там он встретил других молодых людей призывного возраста, которые не понимали, зачем их проверяло НКВД, и где именно они будут служить.

– Человек в штатском проверил наши фамилии, а потом молча отвел на вокзал, на поезд «Свердловск-Москва», – вспоминает Жорж Токарев. – Подъезжая к Казани, мы почувствовали, что идет война, потому что поезд наш истребители сопровождали.

Призывников, среди которых был и Жорж Токарев, высадили на Казанском вокзале и сразу посадили в грузовик «ЗИС», накрытый брезентом.

– Минут через пять машина остановилась, – вспоминает ветеран. – Старшина брезент открывает: «Посмотрите, ребята, на Красную площадь». Мы смотрим, а узнать не можем. Вместо мавзолея какое-то двухэтажное здание. Звезд красных на башнях не видно. И все здание Кремля разукрашено каким-то странным образом. Оказалось, что это такая маскировка была на случай бомбардировки.

Солдаты, охранявшие Кремль и первых лиц государства в годы Великой Отечественной войны. Фото: из личного архива Жоржа Токарева

Солдаты, охранявшие Кремль и первых лиц государства в годы Великой Отечественной войны. Фото: из личного архива Жоржа Токарева

Призывников отвезли в бывший пионерский лагерь в сосновом бору под Москвой, где им объявили, что отныне они будут служить в полку специального назначения управления коменданта Москвы.

– 10 сентября 1942 года нам вручили извещения для родителей, что мы зачислены в ряды Красной армии, – рассказывает ветеран. – А в Кремль мы переехали жить и служить только ближе к зиме.

СОЛДАТ ХОТЕЛ ОТОМСТИТЬ СТАЛИНУ ЗА ОТЦА

Жорж Токарев показывает схему московского Кремля. Его палец касается Спасской башни.

– Окно рядом с моей койкой выходило на нее, и каждые 15 минут я слышал, как часы на башне звучат: «Динь-динь-динь», – смеется ветеран. – Но самое страшное случилось 6 ноября 1942 года. В тот день мы готовились к годовщине Октябрьской революции. Был самый разгар дня, когда снаружи раздались выстрелы... С Лобного места солдат стрелял из винтовки Мосина по машине, выезжавшей из Спасских ворот. Машина правительственная, бронированная, да и водитель подготовленный – он сразу ее из-под обстрела увел. А потом хлопок – капитан по фамилии Цыба, стоявший у Спасских ворот, бросил в стрелка гранату. Ящики с ними у нас на каждых воротах стояли. Цыба был чемпионом страны по ГТО, мастерски метал гранаты, но стрелка он только ранил.

После допроса выяснилось, что стрелка зовут Савелием Дмитриевым и он командир зенитно-пулеметной установки. Под видом патруля Дмитриев залег на Лобном месте и просто ждал, когда из Кремля выедет правительственная машина. Он хотел расстрелять Сталина, но перепутал его автомобиль с машиной народного комиссара внешней торговли Анастаса Микояна.

– Проморгали его, – вздыхает ветеран. – Этот стрелок был одет, как патрульный. А патрульные в одиночку никогда по Москве не ходили – обязательно офицер и еще два солдата с ним. И патрули ходили только по стороне ГУМа. А Мавзолей – это вообще не их территория была. А тут он прошел с винторезом к самому Лобному месту и никто не обратил на него внимания.

Суд над Савелием Дмитриевым длился восемь лет. Его приговорили к расстрелу.

– Много было версий, почему он организовал покушение, – вспоминает ветеран. – Основная – он был обижен советской властью. Его отца, раскулачили, и Дмитрий хотел отомстить Сталину.

У солдат, охранявших Сталина в Сочи, было время и на то, чтобы погулять и сфотографироваться на память. Жорж Токарев на этом снимке справа. Фото: из личного архива Жоржа Токарева

У солдат, охранявших Сталина в Сочи, было время и на то, чтобы погулять и сфотографироваться на память. Жорж Токарев на этом снимке справа. Фото: из личного архива Жоржа Токарева

У СОЛДАТА, ОХРАНЯВШЕГО ВОЖДЯ В СОЧИ СДАЛИ НЕРВЫ

После Победы, в 1946 году Иосиф Сталин поехал в свой первый за много лет отпуск. Отправился он на дачу в Сочи. Вместе с ним туда же поехали и 122 солдата из числа тех, кто охранял Кремль.

– Нас, 122 штыка, погрузили в поезд без объяснений, – вспоминает Жорж Токарев. – Никто ничего не говорит. Поезд тронулся. Следующим утром приезжаем, смотрим – Сочи. И улицы пустые. А там в то время уже строились руками военнопленных немцев санатории. Нас, солдат, разместили в одном из них, выселив предварительно немцев.

Несмотря на то, что Сталин отдыхал, каждый день на поезде ему из Москвы привозили целый мешок документов. При этом он не купался, не загорал и даже на катере не катался, уверяет ветеран. Саму дачу, на которой он жил, охраняли в три кольца: солдаты были в доме, во дворе, а также по периметру возле дома.

Недавно Жоржу Токареву исполнилось 95 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно Жоржу Токареву исполнилось 95 лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Я стоял во внешнем кольце, – вспоминает ветеран. – В первую ночь было очень страшно. Кругом лес. Ты знаешь, что где-то в 15 метрах от тебя есть другой солдат, но ни зги не видно. И тишина гробовая. Вдруг шорох какой-то. Думаешь, подбирается кто-то к тебе, светишь фонариком, а там просто жук в кустах сидит и смотрит на тебя. Но у одного из наших нервы все же не выдержали. Прямо посреди ночи: «Тух-тух-тух» – автоматная очередь. Потом разбирались. Оказалось, солдат шорох услышал и стал стрелять. А это другой охранник шуршал. Его, к счастью, не убило – только погон пулей сорвало. Стрелявшего не наказали, он действовал по инструкции.

ТЕЛО ЛЕНИНА ЭВАКУИРОВАЛИ ИЗ МОСКВЫ НОЧЬЮ

К слову, о том, куда именно в годы войны был эвакуирован золотой запас, Жорж Токарев знает не понаслышке.

- Сюда же, в Екатеринбург, оружейная палата была вывезена, - говорит Жорж Токарев. - Золотой запас тоже сюда вывезли тогда. Вот посмотрите на Вознесенскую церковь (Находится в Екатеринбурге через дорогу от того места, где в 1918 году была расстреляна Царская семья, - Ред.), на то, как она охранялась в годы войны. Там были сторожевые собаки. Все было обнесено колючей проволокой. И золотой запас был под церковью.

Перед эвакуацией тела Ленина в Тюмень, Иосиф Сталин лично пришел попрощаться с ним. Фото: Архив ФСО России

Перед эвакуацией тела Ленина в Тюмень, Иосиф Сталин лично пришел попрощаться с ним. Фото: Архив ФСО России

От сослуживцев знает Жорж Токарев и о том, как из столицы эвакуировали тело Ленина. Саркофаг с ним вывезли 7 июля 1941 года в Тюмень. Саркофаг грузили отдельно в спецвагон и в сопровождении профессора, отвечающего за сохранность тела.

– Когда тело Ленина перевозили в Тюмень, на прощании были только офицеры охраны, – рассказывает Жорж Токарев. – Вообще, хотели изначально устроить массовое прощание в Москве с телом Ленина, но побоялись столпотворения, так как больших сил, чтобы обеспечить безопасность в столице не было в тот момент. Поэтому все произошло в два часа ночи. Сталин пришел с Калининым. Посты были сняты у Мавзолея. И там Сталин сказал, что «мы не должны потерять то, что сделал Ленин».

Нагрудные знаки Жоржа Токарева. Такие, как тот, что в центре, получали лишь те, кто в свое время прошел службу в «Президентском Полку». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нагрудные знаки Жоржа Токарева. Такие, как тот, что в центре, получали лишь те, кто в свое время прошел службу в «Президентском Полку».Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Я ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТНОСИЛСЯ К ИОСИФУ СТАЛИНУ»

Сейчас полк, который в годы войны охранял Кремль и Сталина, называется Президентским. А сам Жорж Токарев – старейший на Урале представитель этого воинского подразделения.

– Я положительно относился к Иосифу Сталину еще до службы в армии, – рассказывает ветеран. – Время было другое. Школа нас воспитывала. Мы были патриотами.

– А после службы изменилось отношению к нему? – интересуемся мы.

– Не изменилось, – признается Жорж Токарев. – На параде Победы наш полк стоял около ГУМа, напротив Мавзолея. Я видел Сталина в тот момент. Он отошел на правую сторону трибуны Мавзолея и стоял один. О чем он думал в тот момент? Вот он парад проводит, а через два месяца этим же войскам надо будет опять воевать – уже с Японией. Опять жертвы.

Похороны Иосифа Сталина. Фото: Архив ФСО России

Похороны Иосифа Сталина. Фото: Архив ФСО России

ИСТОЧНИК KP.RU

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