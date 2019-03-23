«Кормим пираний и заглядываем в пасть акулы»: В Екатеринбурге открылся гигантский океанариум

Его долго строили и наконец, открыли. С 23 марта свои двери распахнул первый на Урале и один из самых больших в России океанариум. Находится он рядом с аквапарком «Лимпопо», и это одна из задумок создателей - сделать в городе место, где все объекты были бы связанны с водой.

Первым нас встречает океан и его обитателиФото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАРЯЖАЕМ ТЕЛЕФОН ОТ УГРЯ

- Океанариум - живое существо, которому суждено развиваться вместе с обитателями, - загадочно подмигнул наш экскурсовод и специалист в области аквариумистики Владимир Еманов.

Если быть точнее, то в уральском океанариуме будут жить более трех тысяч рыбок и млекопитающих от самых больших до самых маленьких. Но пока завезли не всех – заселение в процессе.

Аквариумы расположены таким образом, что его обитателей видно сразу с нескольких сторонФото: Алексей БУЛАТОВ

Вход внутрь океанариума находится в огромной пасти акулы. По словам Владимира, такая акула действительно существовала 100 миллионов лет назад. Уж очень она реалистичная! На мгновение почувствовала себя не гостем, а маленькой съеденной рыбешкой.

Первым нас встречает океан и его обитатели. В каждом аквариуме животные из одного региона обитания. И если на своей Родине несчастные рыбы являлись лишь пищей, то здесь ими любуются и восхищаются. Пока разглядывала желтую пучеглазую рыбину, ко мне подплыл элекрический угорь. Оказывается, эта змееподобная рыбина способна вырабатывать ток до 600 вольт!

Некоторые рыбы ничем не примечательны, но есть те, от которых невозможно оторвать глазФото: Алексей БУЛАТОВ

- У вас телефон заряжен? А то можно подзарядить, - отшучивается Владимир.

Аквариумы расположены таким образом, что его обитателей видно сразу с нескольких сторон. Например, те же скаты очень милые и улыбчивые ребята, если смотреть на них снизу.

РЫБКИ В ПОДАРОК

В секции тропический лес живет очень много пресноводных скатов и пираний.

- А пираньи опасные? – интересуюсь я, насмотревшись фильмов ужасов.

- Эти травоядные, - успокаивает экскурсовод. – С ними, вон, и поменьше рыбешки живут. Через месяц мальки подрастут и станут красивыми рыбами. Мы их будем посетителям дарить (смеется).

Хотелось бы на это посмотреть!

. И если на своей Родине несчастные рыбы являлись лишь пищей, то здесь ими любуются и восхищаютсяФото: Алексей БУЛАТОВ

А вот в Амазонских джунглях обитают уже хищные пираньи. Но, ожидания совершенно не совпали с реальностью. Я представляла их некрасивыми, зубастыми и кровожадными. На деле же, обычные рыбы! А как они едят? Я думала, они вгрызаются в мясо. Но нет, эти рыбки кушают корм, без каких либо кровяных пятен на воде и последствий, расходимся!

Помимо хищных рыб здесь живут обезьянки и утки-мандаринки. Утками в Екатеринбурге нас не удивишь, но они добавляют какую-то атмосферу джунглей. А вот обезьянка выглядит очень напуганной, лучше ее не тревожить лишний раз.

Некоторые рыбы ничем не примечательны, но есть те, от которых невозможно оторвать глаз. Например, очень веселая и жизнерадостная рыба Диодон Хистрикс, которая улыбается абсолютно всем гостям. Она большая и очень заметная.

Свои двери распахнул первый на Урале и один из самых больших в России океанариумФото: Алексей БУЛАТОВ

ТОННЕЛЬ С АКУЛАМИ БЕЗ АКУЛ

Самое красивое место, пожалуй, это тоннель с акулами. Правда, акул там пока еще нет... Наверное, съели аквалангисты и русалки, которые плавают вместо них. Зато дети в восторге. Да что там дети, взрослые прикладывали к аквариуму ладонь, тем самым здороваясь с аквалангистом по ту сторону.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/698909" frameborder="0"></iframe> В екатеринбурге открылся океанариум.Алексей БУЛАТОВ

Тоннель ведет в одно из главных мест этого океанариума. В небольшом зале проводятся костюмированные шоу русалок. Вот только зал оказался слишком маленьким, для того чтобы вместить всех желающих. Поэтому я там долго не задержалась.

В уральском океанариуме будут жить более трех тысяч рыбок и млекопитающих от самых больших до самых маленькихФото: Алексей БУЛАТОВ

Заканчивается экскурсия нашим черным морем. И здесь есть так называемый «проблемный аквариум». Вместо рыбок в нем старые ботинки, и пустые бутылки. Хотя нет, рыбки в нем все же есть. Но лично у меня сердце защемило от такой картинки… Ведь именно экология озер, рек, морей и океанов наша общая беда. Если мы не начнем ценить и беречь нашу природу, то такая картинка будет не только в «проблемном аквариуме…»

Больше фото здесь.