«Пили жидкость для мытья стекол и разбавленный спирт»: чем травились уральцы в прошлом году

В прошлом году в больницы Свердловской области попали 1478 человек, злоупотребивших спиртным. Обидно, что большинство их них - молодые трудоспособные люди от 36 до 54 лет, которые сознательно травят свое здоровье. В этом возрасте эксперименты со здоровьем уже вполне ощутимы, а желание выпить лишнего никуда не пропадает. Поэтому чаще всего медикам приходится спасать людей, которые нигде не работает, а зачастую и живут в приютах или на улице.

По словам токсикологов, пациенты либо не знают меры в употреблении алкоголя, либо пьют настоящую отраву, включая технические жидкости.

- Большая часть отравившихся (92%) либо скрывают место приобретения алкоголя, либо и вовсе не помнят, где его купили, - говорит специалист регионального «Центра гигиены и эпидемиологии» Владимир Ентус.

По словам главного токсиколога Свердловской области Андрея Чекмарева, соотношение отравившихся легальным алкоголем и контрафакта находится в равных пропорциях. Но все-таки, пить сомнительный товар не стоит – шанс отравиться им намного выше, считает эксперт.

Более радужной выглядит ситуация по наркотическим веществам. За прошлый год число передозировок снизить в два раза и держится на отметке в 204. Как правило, запрещенной синтетикой травится молодежь от 18 до 35 лет.

- Сейчас мы наблюдаем снижение таких случаев. Но раз в пять лет на рынке наркотиков появляется что-то новое и происходит всплеск отравлений, - говорит Владимир Ентус. – Так, в 2018 году появились пациенты, отравившиеся метадоном. В ряде стране его используют для лечения пациентов с героиновой зависимостью (заместительная терапия – прим.ред). В России таких программ нет, его завозят и производят кустарно.