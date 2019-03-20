«Балканский рубеж» Милоша Биковича: о войне в Югославии, самом плохом фильме Анджелины Джоли и простом парне Эмире Кустурице

21 марта в прокат выходит русско-сербский фильм «Балканский рубеж». Картина повествует о военном конфликте 1999 года, когда албанские боевики захватили Косово, а самолеты НАТО сбрасывали бомбы на Белград, столицу тогда еще существовавшей Югославии. Презентовать эту картину в уральскую столицу приехал 31-летний сербский продюсер и актер Милош Бикович.

МНЕ БЫЛО 11, КОГДА НАЧАЛАСЬ БОМБЕЖКА

- Насколько известно, вы были первым среди сербских актеров, кому предложили сняться в «Балканском рубеже».

- Изначально меня пригласили на роль русского. Но я сразу сказал, что выходит, будто в Косово воевали одни русские. Это наша общая русско-сербская история, и я там буду играть серба. Тогда меня спросили, можно ли организовать хотя бы один день съемок в Сербии. И я подключился как продюсер. Мы получили поддержку сербского Правительства, Министерства культуры и президента. И сняли полноценную картину сразу в нескольких городах Сербии.

Фото: страничка Милоша Биковича в Instagram

- Со времен военных событий в Югославии прошло двадцать лет. Для русских зрителей фильм «Балканский рубеж» лишь часть истории, а для сербских - часть прошлого. Как вы думаете, они воспримут эту картину?

- Наш зритель будет гораздо более строгим. Большинство русских не бывало в Сербии и не знает, как там все было. А в Сербии скажут: «Это здание не существовало тогда», «Это не та часть Сербии» и так далее, вплоть до надписи на стене. Мы это очень хорошо помним, мы этим живем.

- В фильме показан конфликт между албанскими боевиками и сербским народом. Спустя 20 лет ситуация в Косово такая же накаленная?

- Сейчас стало спокойнее, сербов в Косово почти нет. Вопрос взаимоотношений касается лично каждого человека. И эту тему мы подняли в фильме. В картине есть албанец, действующий в террористической группе, и есть албанец, лояльный к стране, в которой он жил и которая ему все дала. Вообще было много офицеров Югославской армии, переходивших обучать террористов. Были такие албанцы, которые защищали своих соседей-сербов.

В фильме снялся известный режиссер Эмир Кустурица. Фото: страничка Милоша Биковича в Instagram

- В съемках на территории Сербии участвовало местное население. Вспоминали ли они что-то из прошлого, когда вновь, по сути, видели те же события, хоть и уже с художественным домыслом?

- Во время съемок сцены, где я выносил единственного живого ребенка из дома, на который напали албанские боевики, наш консультант по реквизиту попросился отойти. Два часа его не было, а когда он вернулся, рассказал, что сам воевал в Косово, и точно такая же картина стояла перед его глазами 20 лет назад.

- А как вас и вашу семью коснулись события 1999 года?

- Мне было 11 лет, когда была бомбежка Белграда. Эта сигнализация о воздушном нападении врезалась навсегда в память людей. Я помню, как дядя собирался воевать. Он всю войну служил в Северной Сербии, командовал батареей и занимался противовоздушной обороной - защищал от вражеских самолетов. Помню, как это - скрываться в убежищах, когда тебя ночью разбудил взрыв. Для меня это очень личная история. Это трагедия, последствия которой мы еще чувствуем.

Актер лично приехал в Екатеринбург, чтобы представить фильм со своим участиемФото: Александр ИСАКОВ

СЕРБЫ НУЖДАЛИСЬ В ЭТОЙ КАРТИНЕ

- В роли сербского полицейского в фильме можно увидеть легендарного югославского актера Гойко Митича, известного всем своей ролью Чингачгука. Как он справился с таким непростым персонажем в свои 78 лет?

- Первый раз в жизни Гойко Митич сыграл серба. Я знаю, что он был популярен в Советском Союзе, причем его любило поколение постарше. Только в России я узнал, что у нас есть такой герой. Во время съемок он разругался с продюсерами - он не хотел дублера, все трюки выполнял только сам. В 78 лет он занимается греблей на каяке, ходит в спортзал.

- В финальной сцене картины снялся известный сербский актер, режиссер и музыкант Эмир Кустурица. Как его удалось завлечь в эту картину?

- Я просто рассказал ему про фильм. Он ответил, что это очень здорово. Слава богу, кто-то вспомнил и решил сделать такое кино. Русские продюсеры одобрили участие Эмира. Мы придумали ему роль. Он сразу согласился на нее, что показало, насколько он человек простой.

Милош сыграл в фильме сербского полицейского. Фото: портал Кинопоиск.ру

- Оба этих актера, Гойко Митич и Эмир Кустурица, были достаточно зрелыми, когда происходили события 1999 года. Рассказывали ли они, как их коснулась война?

- Гойко Митич вспоминал, как в это время у него умерла мама. Он тогда был в Германии, поехал попрощаться с ней, но не смог из-за бомбардировки.

- Столько судеб искалечила война. Фильм «Балканский рубеж» как-то поможет восстановить историческую несправедливость?

- Мы нуждались в этой картине. Сербов последние 30 лет показывали в очень плохом свете в западных СМИ и кинематографе. Например, фильм Анджелины Джоли «В краю крови и мёда» просто ужасный. Я считаю, нужно снимать фильмы про историю. Кино имеет свойство превращать исторические события в опыт и мудрость народа. И хотя не все факты в фильме показаны так, как это было в действительности, но чувства в нем настоящие. Это и есть то, что молодое поколение может в себе воспитать, понять этот подвиг и вдохновиться.

Смотрите фильм «Балканский рубеж» в кинотеатре «КИНОМАКС» с 21 марта.

ДОСЬЕ «КП»

Милош Бикович родился 13 января 1988 в Белграде. В Сербии получил известность, исполнив главную роль в историческом фильме «Монтевидео: Божественное видение». В России его карьера началась с фильма Никиты Михалкова «Солнечный удар». После — роль в фильме "Духлесс 2" и в сериале «Отель Элеон».