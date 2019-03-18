Осталось две недели: рассказываем, как записать ребенка в летний лагерь и сколько это стоит

С 1 апреля жители Екатеринбурга смогут подать заявление на запись детей в загородные лагеря. Путевки предоставляются детям в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет.

Сделать это будет можно через Единый портал государственных услуг; отделения центра муниципальных услуг и МФЦ, а также приемные комиссии.

В 2019 году в 21 загородном лагере отдохнут 18 739 детей, в городских - 25 366 детей, в круглогодичных санаториях - 4 975 ребят, а также почти 72 тысячи детей будут охвачены другими формами досуга и отдыха.

КОГДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ И ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?

Прием заявлений на предоставление путевок в 2019 году будет осуществляться:

- в загородные лагеря – с 1 апреля по 10 апреля (на все смены);

- в санатории – с 25 апреля по 12 мая (на все периоды);

- в городские лагеря: с 1 апреля по 20 апреля (на все смены).

Заявителями на получение могут выступать граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие постоянно или временно на территории Екатеринбург:

- родители, законные представители – опекуны, попечители (при предоставлении решений органов опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства над несовершеннолетними).

Записать ребенка в лагерь можно с 1 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ

После подачи заявления родители должны подтвердить его пакетом документов: свидетельство о рождении ребенка; паспорт законного представителя несовершеннолетнего; справка с места учебы ребенка или с места регистрации; если имеется льгота, то документ, который ее подтверждает.

ВО СКОЛЬКО ЭТО ОБОЙДЕТСЯ?

По данным городской администрации, средняя стоимость путевки в загородный детский лагерь составит 21 тысячу рублей. В городской лагерь с двухразовым питанием – 3 297 рублей.

С перечнем загородных лагерей и лагерей с дневным пребываем детей можно ознакомиться на Официальном портале Екатеринбурга на странице Департамента образования.