В Екатеринбурге суд оставил на свободе депутата Госдумы, которого обвиняют во взятке в 3,5 миллиарда рублей
Ленинский районный суд Екатеринбурга в 18 часов 15 марта вынес решение о мере пресечения в отношении депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Вадима Белоусова.
Судья не прислушался к доводам следствия и оставил депутата на свободе. Он был отпущен прямо в зале суда. Отметим, что в декабре 2018 года народный избранник был лишен депутатской неприкосновенности.
Белоусов обвиняется в получении взятки в размере 3,5 миллиарда рублей. Следователи полагают, что с 2012 по 2014 годы он вместе с подельниками получил от одного из дорожных холдингов в Челябинской области взятку за покровительство в получении государственных контрактов по обслуживанию дорог.
На суде депутат заявил, что его удивляют выдвинутые обвинения, отметив, что не получал этих денег. Эту информацию корреспонденту «Комсомолки» подтвердил адвокат Белоусова Игорь Трунов.
- С обвинениями он не согласен, считает, что его подставили третьи лица, - говорит защитник обвиняемого.
Напомним, что Белоусова задержали сегодня утром, к 12 часам его доставили в районный суд. Заседание продолжалось 6 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU