2019-03-15T16:45:08+03:00
Общество

В Екатеринбурге суд оставил на свободе депутата Госдумы, которого обвиняют во взятке в 3,5 миллиарда рублей

Политика отпустили из зала суда
Лев ИСТОМИН
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Народный избранник отрицает все обвинения. Фото: сайт Госдумы РФНародный избранник отрицает все обвинения. Фото: сайт Госдумы РФ
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Ленинский районный суд Екатеринбурга в 18 часов 15 марта вынес решение о мере пресечения в отношении депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Вадима Белоусова.

Судья не прислушался к доводам следствия и оставил депутата на свободе. Он был отпущен прямо в зале суда. Отметим, что в декабре 2018 года народный избранник был лишен депутатской неприкосновенности.

Белоусов обвиняется в получении взятки в размере 3,5 миллиарда рублей. Следователи полагают, что с 2012 по 2014 годы он вместе с подельниками получил от одного из дорожных холдингов в Челябинской области взятку за покровительство в получении государственных контрактов по обслуживанию дорог.

На суде депутат заявил, что его удивляют выдвинутые обвинения, отметив, что не получал этих денег. Эту информацию корреспонденту «Комсомолки» подтвердил адвокат Белоусова Игорь Трунов.

- С обвинениями он не согласен, считает, что его подставили третьи лица, - говорит защитник обвиняемого.

Напомним, что Белоусова задержали сегодня утром, к 12 часам его доставили в районный суд. Заседание продолжалось 6 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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