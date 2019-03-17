«На дороге мы все игроки одной команды»: защитник ХК «Автомобилист» поддержал челлендж о культурном вождении
Свердловская Госавтоинспекция запустила видеочеллендж #66РулитКультурно. Одним из первых инициативу поддержал защитник уральского хоккейного клуба «Автомобилист». Никита Трямкин записал ролик, в котором снялся на льду во время игры и за рулем. Сначала мы видим его как напористого спортсмена, которому ничего не стоит толкнуть соперника, а вот на дороге он предстает совсем в ином свете - пристегивается ремнем безопасности и советует уральским автолюбителям соблюдать правила дорожного движения. На трассе он уж точно никого не подрезает.
- Хоккей - это скорость, драйв, натиск, - начинает он. - В игре я использую силу, чтоб выдавить соперника из своей зоны и не уступить ему. На дороге же нет соперников. Здесь мы игроки одной команды, главное правило которой уважение и понимание.
Игрок екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» учит уральских водителей ПДД.Никита Трямкин рассказал, что хоть на льду он и соперничает за шайбу, но на дороге главное - выжить Видео предоставлено управлением ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области! другой источник
Также в челлендже уже поучаствовали музыкант группы «Чайф» Владимир Бегунов и уральский гонщик, победитель ралли «Дакар-2017». Он тоже дал напутствие уральским водителям. «Спортивный азарт, скорость, стремление быть первым - это хорошо только на соревнованиях. На дороге, когда со мной близкие люди, а рядом чьи-то дети, отцы и матери, я выбираю сдержанность и ответственность«, - говорит Сергей и пристегивает дочку в детском сидении.
Первым челлендж запустил Алексей Кисляков, руководитель управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Он показал пример культурного вождения.
Известные екатеринбуржцы рассказали, как правильно вести себя на дороге.Музыкант группы "Чайф" Владимир Бегунов и гонщик Сергей Карякин поделились секретами успешного вождения Видео: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области! другой источник
- 2019 год объявлен годом театра, - начал Алексей Кисляков издалека. - В театре мы всегда культурны и вежливы. Давайте будем культурными не только в театре, но и на дороге. Взаимоуважение, забота о близких, внимание к окружающим, - эти вещи помогут нам сделать дорогу доброй и безопасной.
ИСТОЧНИК KP.RU