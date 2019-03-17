«На дороге мы все игроки одной команды»: защитник ХК «Автомобилист» поддержал челлендж о культурном вождении

Свердловская Госавтоинспекция запустила видеочеллендж #66РулитКультурно. Одним из первых инициативу поддержал защитник уральского хоккейного клуба «Автомобилист». Никита Трямкин записал ролик, в котором снялся на льду во время игры и за рулем. Сначала мы видим его как напористого спортсмена, которому ничего не стоит толкнуть соперника, а вот на дороге он предстает совсем в ином свете - пристегивается ремнем безопасности и советует уральским автолюбителям соблюдать правила дорожного движения. На трассе он уж точно никого не подрезает.

- Хоккей - это скорость, драйв, натиск, - начинает он. - В игре я использую силу, чтоб выдавить соперника из своей зоны и не уступить ему. На дороге же нет соперников. Здесь мы игроки одной команды, главное правило которой уважение и понимание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/697664" frameborder="0"></iframe> Игрок екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» учит уральских водителей ПДД.Никита Трямкин рассказал, что хоть на льду он и соперничает за шайбу, но на дороге главное - выжить Видео предоставлено управлением ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области! другой источник

Также в челлендже уже поучаствовали музыкант группы «Чайф» Владимир Бегунов и уральский гонщик, победитель ралли «Дакар-2017». Он тоже дал напутствие уральским водителям. «Спортивный азарт, скорость, стремление быть первым - это хорошо только на соревнованиях. На дороге, когда со мной близкие люди, а рядом чьи-то дети, отцы и матери, я выбираю сдержанность и ответственность«, - говорит Сергей и пристегивает дочку в детском сидении.

Первым челлендж запустил Алексей Кисляков, руководитель управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Он показал пример культурного вождения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/697675" frameborder="0"></iframe> Известные екатеринбуржцы рассказали, как правильно вести себя на дороге.Музыкант группы "Чайф" Владимир Бегунов и гонщик Сергей Карякин поделились секретами успешного вождения Видео: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области! другой источник

- 2019 год объявлен годом театра, - начал Алексей Кисляков издалека. - В театре мы всегда культурны и вежливы. Давайте будем культурными не только в театре, но и на дороге. Взаимоуважение, забота о близких, внимание к окружающим, - эти вещи помогут нам сделать дорогу доброй и безопасной.