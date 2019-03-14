2019-03-14T18:55:38+03:00
Недвижимость

Юбилей Екатеринбурга обойдется в 240 миллиардов рублей: что изменится в городе

Через несколько лет столицу Урала будет не узнать
Лев ИСТОМИН
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Через несколько лет город будет не узнатьЧерез несколько лет город будет не узнатьФото: Алексей БУЛАТОВ
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На организационном комитете по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что облик города обновят за 240 миллиардов рублей.

ОТКУДА ДЕНЬГИ

На встрече с участием федеральных, региональных и городских чиновников, а также представителей сфер культуры и спорта глава региона отметил, что одним из главных событий в юбилейный год может стать Универсиада, заявку, на проведение которой подпал Екатеринбург.

По словам мэра уральской столицы Александра Высокинского, все мероприятия в рамках подготовки города к 300-летию разделены на категории «а» и «б». На первую группу финансирование уже утверждено, а вторая зависит от финансовой поддержки Москвы.

В группу «а» включено 114 мероприятий на общую сумму в 227 миллиардов рублей, которые возьмут из федерального, регионального и муниципального бюджетов. В перечне «б» заявлено возведение 25 объектов на 16 миллиардов рублей.

Кроме второй ветки метро, власти намерены удлинить уже действующий участок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме второй ветки метро, власти намерены удлинить уже действующий участокФото: Алексей БУЛАТОВ

- В первую группу входит и метрополитен, на строительство которого нужно 76,3 миллиарда. Идет плотная работа по привлечению средства для строительства метро. В этом году мы намерены выполнить часть проектирования на 500 миллионов рублей. Это позволит в начале 2020 года выйти на строительно-монтажные работы. Также проектировщики получили задание проработать вопрос продления на север и на юг уже существующих веток, - рассказал мэр.

МОСТЫ И СКВЕРЫ

Также к юбилею в городе построят центр «Эрмитаж Урал», Центр современной хореографии и реализуют программу по созданию спортивных площадок в каждом дворе. Все это потребует вложений на 1 миллиард 107 миллионов рублей.

В ближайшие годы будет завершена реконструкция Макаровского моста, а также мостов через Исеть на улицах Малышева и Декабристов. Также вся набережная реки будет полностью реконструирована. На эти цели выделят почти 2 миллиарда рублей.

Не обошли вниманием чиновники и зоны отдыха: к 2023 году благоустроят Зеленую рощу, Шарташский лесопарк, обновят рынки.

Парки и скверы города благоустроят Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парки и скверы города благоустроятФото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что сейчас в городе выбраны зоны во всех районах, которые благоустроят уже в этом году. Также к юбилею столицы Урала будут завершены два из трех этапов обновления ЦПКиО им. Маяковского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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