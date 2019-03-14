2019-03-14T14:00:43+03:00
Наука

Распечатали ребенка: в Екатеринбурге создали 3D-модель еще не родившегося малыша

Точная копия была изготовлена для родителей из Москвы
Галина Ниценкова
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Родители познакомились с будущим сыном заранее. Фото: Уральский центр 3D-технологийРодители познакомились с будущим сыном заранее. Фото: Уральский центр 3D-технологий
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А вы никогда не хотели познакомиться со своим ребенком еще до его рождения? Технологии не стоят на месте, и в Екатеринбурге их используют порой больше, чем в столице.

Специалисты Уральского Центра 3D-технологий в Екатеринбурге создали трехмерную модель пятимесячного ребенка по данным УЗИ. С необычной просьбой к уральским ученым обратилась молодая пара из Москвы. Фигурку из пластика им изготовили всего за сутки.

Будущие родители, желающие поскорее увидеть малыша, могут тактильно познакомиться с крохой и осознать свою связь с ребенком, а когда подрастет - показать каким он был еще до рождения.

3D-моделирование будущих детей.Уральские специалисты предлагают уникальную услугу. Видео: Уральский центр 3d-технологий

По словам директора центра Юрия Переверзева, стоимость такой фигурки варьируется в пределах двух тысяч рублей, в зависимости от количества затрачиваемых материалов.

- Главное получить качественное УЗИ. Необходимо, чтобы черты лица и конечности эмбриона были сформированы. В таком случае, родители даже смогут увидеть - на кого уже похож малыш, - рассказывает Юрий.

3D печать основывается на созданных STL файлах. Их можно получить при обработке в специальной программе фотографий УЗИ, а также других исследований, например МРТ или компьютерной томографии. Модель изготавливается из биополимерного пластика. Такие же технологии печати используются и при изготовлении человеческих имплантов костей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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