Распечатали ребенка: в Екатеринбурге создали 3D-модель еще не родившегося малыша

А вы никогда не хотели познакомиться со своим ребенком еще до его рождения? Технологии не стоят на месте, и в Екатеринбурге их используют порой больше, чем в столице.

Специалисты Уральского Центра 3D-технологий в Екатеринбурге создали трехмерную модель пятимесячного ребенка по данным УЗИ. С необычной просьбой к уральским ученым обратилась молодая пара из Москвы. Фигурку из пластика им изготовили всего за сутки.

Будущие родители, желающие поскорее увидеть малыша, могут тактильно познакомиться с крохой и осознать свою связь с ребенком, а когда подрастет - показать каким он был еще до рождения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/697169" frameborder="0"></iframe> 3D-моделирование будущих детей.Уральские специалисты предлагают уникальную услугу. Видео: Уральский центр 3d-технологий

По словам директора центра Юрия Переверзева, стоимость такой фигурки варьируется в пределах двух тысяч рублей, в зависимости от количества затрачиваемых материалов.

- Главное получить качественное УЗИ. Необходимо, чтобы черты лица и конечности эмбриона были сформированы. В таком случае, родители даже смогут увидеть - на кого уже похож малыш, - рассказывает Юрий.

3D печать основывается на созданных STL файлах. Их можно получить при обработке в специальной программе фотографий УЗИ, а также других исследований, например МРТ или компьютерной томографии. Модель изготавливается из биополимерного пластика. Такие же технологии печати используются и при изготовлении человеческих имплантов костей.