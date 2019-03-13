2019-03-13T14:37:55+03:00
Происшествия

Праздник с огоньком: на Урале мужчина поджег квартиру со своими детьми

Старшая дочь "факира" впала в кому
Галина Ниценкова
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Спасатели успели вынести из огня девочкуСпасатели успели вынести из огня девочкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мужчина из города Волчанск под Екатеринбургом поджог квартиру, в которой находились две его маленьких дочери. Трагедия произошла вечером 9 марта. Пьяный отец устроил дебош – ломал мебель, угрожал «перевернуть хату», выгнал жену из комнаты и в ней закрылся с двумя девочками. Старшей дочери - 4 года, а младшей - всего 9 месяцев.

Позже мужчина поджег квартиру. Огонь распространился на 4 квадратных метра. Дети задыхались от дыма. Черные клубы и самостоятельно вышедших из подъезда жителей дома увидели сотрудники ГИБДД и кинулись на помощь погорельцам.

Тогда горе-отец вынес на балкон младшую дочь и передал ребенка спасателям. Жена поджигателя в это время сообщила о происшествии спасателям по телефону. Четырехлетняя малышка по-прежнему оставалась в горящей квартире. Пожарные прибыли на место через несколько минут, они проникли в дом через окно, вынесли из помещения второго ребенка и потушили пожар.

Спасатели приехали на вызов за несколько минут. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели приехали на вызов за несколько минут. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Если бы было промедление – из квартиры вынесли три трупа. Преступника задержали. В данный момент проводится проверка, - комментируют в дежурной части полиции Волчанска.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Поджигателю светят принудительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет. Приговор арестованному вынести на данный момент не могут - суд ждет от медиков оценку состояния здоровья четырехлетней девочки. Ребенок находится в коме в детской больнице Екатеринбурга. По словам полицейских – состояние стабильно тяжелое. Девятимесячная девочка отделалась сильным испугом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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