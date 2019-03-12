Актер Сергей Бурунов: «Я больше десяти лет работал с Ди Каприо…»

На ТНТ стартует четвертый сезон популярного киносериала «Полицейский с Рублевки». Роль подполковника МВД Яковлева, как и раньше, исполнил актер Сергей Бурунов. Яковлев старается выглядеть солидно – все-таки начальник – но ему постоянно мешает Григорий Измайлов (актер Александр Петров).

- Сергей, ваш герой Яковлев меняется по ходу четырёх сезонов? Если да, то как?

- Нет, Владимир Сергеевич не меняется. Разве что из-за Гришки, который ворвался в его жизнь, он стал загнанным и несчастным человеком. У него был собственный мирок, осуществилась его мечта, он находился в зоне комфорта, а Измайлов ворвался туда как смерч.

- Вы не первый раз играете человека в форме. Вам самому не хотелось стать полицейским?

-Я хотел быть военным. Но не окончил Авиационное училище, Эстрадно-цирковое тоже, меня выгнали отовсюду. В Училище увлёкся самодеятельностью, так и покатилось все по наклонной.

Фото: ТНТ/Сергей Карпенко

- Не скучают руки по штурвалу?

- Бывает. Если бы на тот момент я знал, что у нас так будет развит туризм в России, то, наверное, я бы остался в кабине. В Цирковое я пошел в 1992 году, потому что везде провалился. Меня взяли на эстрадное отделение, год я там проучился и понял, что это не мое. Но цирковая подготовка у меня, конечно, хорошая. Мы, как нас называли, «эстрадники», сдавали почему-то все цирковые предметы – акробатику на манеже, жонглирование… Все это пригодилось в Щукинском училище! Я сидел на всех шпагатах, мог сделать любые движения в воздухе. После училища я устроился на радио «Ретро». Наушники и микрофон до сих пор живут в моей жизни. Только я уже не радиоведущий, а дублирую фильмы.

- Кого вам интереснее всего было озвучивать?

Интереснее Лео Ди Каприо, я с ним больше десяти лет проработал. Звучит, как-то странно – «работал». Вообще, если проект хороший, то всегда озвучивать его будет интересно. Не интересно – это Адама Сэндлера, потому, что он не артист, и у него большое количество междометий, он везде вставит свои «три копейки». Не интересно озвучивать Ченнинга Татума, я его называю «говорящий шкаф». Девчонки от него пищат, а когда я его так назвал, чуть не вцепились в меня. А Лео – артист. Не знаком с ним, хотя сейчас существует некий проект, в котором некоего Романа будут знакомить с Лео, как русского Ди Каприо.

- Вы – мастер пародийного жанра. А есть ли звезды, которые затаили на вас обиду?

Я никогда этим не занимался и ничего такого не делал. В театральном институте этому учат, пародия – один из разделов работы над образами. Звезды не обижаются, наоборот. Сколько я не встречал людей – они очень искренне благодарны. Мне кажется, когда на тебя при жизни делают пародию, это значит, что все нормально. Как в анекдоте – «Слава пришла, настоящая».

Фото: ТНТ/Сергей Карпенко

- Смешить для вас действительно тоже сложно, как и для большинства актеров?

Комедия вообще самый сложный жанр. Кто-то из великих говорил: «Хочешь прославиться – рассмеши». Это очень обманчивое, глубокое заблуждение в наше время, что смешить легко, и каждый может это делать. Ведь это целый путь и наука! Нужно пройти путь становления. Я себе орденов не вешаю, но не просто так небо копчу, работа ведется.

- На какие темы Вы шутить не станете?

- Это не рамки, а вопрос воспитания и внутренней культуры, вопрос вкуса. В театральном институте над этим работают, и Борис Евгеньевич Захава говорил, что задача творческой школы – воспитать творческую единицу. Я подчеркиваю, воспитать. Для меня запретные темы – все, что касается продуктов прямой кишки, хотя, смотря, в каком контексте; это религия и смерть. У нас в менталитете это заложено, что все, что связано со смертью, у нас не очень принимается.