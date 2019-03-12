Дневник кондуктора трамвая: Вы никогда не узнаете, что до вас на этом сиденье ехал бомж

Учился я на электромонтера СЦБ — это человек, который устанавливает устройства сигнализации, централизации и блокировки. Объяснять долго, просто поверьте, что без этого железная дорога работать нормально не сможет. Но с «железкой» не сложилось, проработал там недолго. Когда предложили устроиться кондуктором трамвая, согласился.

ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ

График, конечно, безумный. Чтобы успеть на маршрут к семи утра, встать нужно в два ночи. До депо везут на служебном автобусе, там медосмотр и для водителей, и для кондукторов. А потом семь часов смены с одним перерывом на обед.

Самое сложное — первый круг ранним зимним утром. Мало того, что за окном мрак и спать хочется, так еще и вагон ледяной. Конечно, отопление есть. Но водителям неохота приходить сильно раньше времени, чтобы прогреть состав. Лучший способ не замерзнуть — постоянно двигаться. Ну и тепло одеться, само собой.

Летом другая крайность — вагон превращается в раскаленную сковородку. Кондиционеры мало где есть, так что остается только открывать все окна и люки. Ну и мороженое на конечной спасает.

Мне 23, а от постоянной вибрации болят спина и ноги. Недавно ходил в поликлинику, поставили диагноз — остеохондроз.

ШАПОЧНЫЙ РАЗБОР

Когда начинал работать, больше всего боялся, что я кого-то забуду. А ведь это деньги! Но быстро приноровился. Запоминаю по каким-то выделяющимся деталям. Например, тут синее пальто на заднюю площадку зашло, там шапка-ушанка к окну села.

Летом это проще, люди больше яркого носят. А зимой все одинаково серые.

Если сомневаюсь, подойду и попрошу предъявить билетик. А платить-то хотят не все...

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ВАГОНЕ

За смену бывает человек пять зайцев. Злиться на них себе дороже, так что наслаждаюсь представлениями, которые они устраивают.

- Да-да, сейчас оплачу. Ой, как какой у вас маршрут? Не 27-й? О Боже, это что, «четверка»?! Мне же в другую сторону!

С такими разговор короткий — высаживаю на следующей остановке. А им только того и надо: такие люди далеко не ездят. Парочку я уже в лицо узнаю, каждый день такие трюки проделывают.

Криками и руганью безбилетников не побороть. Нужен позитивный подход.

- Только у нас и только сегодня — уникальная операция по обрезанию заячьих ушей! Стоимость процедуры всего 28 рублей! - шутка банальная, но часто помогает. Люди улыбаются и лезут за мелочью.

Обидно бывает, когда видишь, что тебя ни во что не ставят. Это обычно с подростками бывает. Заходят компанией, никто не платит. Высаживать несовершеннолетних мы не можем по инструкции. Пугаю их полицией, но им хоть бы хны. В лицо говорят:

- А что ты нам сделаешь?

За смену в среднем ловят пять «зайцев»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но с них хотя бы есть, что взять. А если бомж зайдет? Я для себя так решил: сидит себе спокойно, не воняет, так пусть едет. А если дебоширит, вызываю на следующую остановку полицию, и увозят его в обезьянник.

ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ МИР СВЕТЛЕЙ

Правильно говорят: относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Если ты угрюмая тетка весом под центнер, которая давит пассажиров в проходе, то они на тебя и смотреть будут исподлобья.

Я всегда стараюсь быть вежливым и приятным. Извиняюсь, прошу меня пропустить, улыбаюсь. Сейчас все в наушниках, но когда начинаешь протискиваться, человек видит твое открытое лицо, и ему приятно, он подвинется.

А я радуюсь, когда пассажиры дают съедобные чаевые. Обычно бабушки подкармливают: конфетами, мандаринами, яблоками.

НОРМАТИВЫ ПО «ОБИЛЕЧИВАНИЮ»

В среднем за месяц получаю тысяч 15-17 в зависимости от количества и рейсов и работы по праздникам. Самый крупный месячный заработок был чуть больше 20 тысяч. Немного для Екатеринбурга.

У нас есть план по количеству пассажиров. В будние дни нужно «обилетить» 70 человек в час, в выходные — 45. Обычно эти цифры делаем без проблем. Даже если в какой-то день людей меньше, компенсируем следующим.

То, что сверх нормы, положить себе в карман не получится: контроль за нами строгий. Все регистрируется в мобильном транспортном терминале, там указываешь число рейсов, билетов, табельный номер кондуктора. А на конечной выручку считают контролеры. Не забалуешь!

Но «подработать» все-таки можно. Например, пассажир говорит:

- Мне ехать одну остановку, не надо билет.

Или:

- Денег на проезд не хватает, вот, возьмите 15 рублей без билета.

А когда просто ошибешься, выдавая сдачу. Специально я так не делаю, но в суматохе и толпе чего только не случится. В итоге набегает рублей 100-200 в день. Мелочь, а приятно.

ДЕНЬГИ ПАХНУТ И ПАЧКАЮТСЯ

Многие думают, что в вагонах очень грязно. Конечно, вы никогда не узнаете, что за пять минут до вас на этом сиденье ехал бомж. Но в целом чистоту в салонах поддерживаем. После смены вагоны моют с хлоркой, протирают поручни, рамы, двери.

Да и кондукторы часто перед рейсом протирают пыль. Дольше нас же в этом вагоне никто ехать не будет. Если пассажиры что-то пролили, тоже наводишь порядок.

Но с собой в дорогу обязательно берут антисептик и антибактериальные салфетки. Все-таки еще и деньги постоянно трогаю.

А они пахнут, и еще как. За несколько часов металлический запах впитывается в кожу, кончики пальцев темнеют. Так что после смены три-четыре раза моешь руки с мылом.