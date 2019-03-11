2019-03-11T16:34:22+03:00
Звезды

«Ural music night-2019»: поклонники музыки займут «Екатеринбург Арену»

Организаторы раскрыли первые секреты ежегодного фестиваля
Галина Ниценкова
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Летом екатеринбуржцам подарят новый музыкальный праздникЛетом екатеринбуржцам подарят новый музыкальный праздникФото: Алексей БУЛАТОВ
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Летом в Екатеринбурге пройдет очередной международный фестиваль музыки «Ural music night-2019». Директор фестиваля Евгений Горенбург и координатор проекта Наталия Шмелькова приоткрыли завесу тайны масштабного события.

Открытие музыкального проекта запланировано на «Екатеринбург Арене». А первыми на ней выступит группа Little big. На других площадках в центре города будут развлекать толпу певец ЛСП, лауреаты премии «Гремми» латино-фанк коллектив Grupo Fantasta из США, арт-хаусные Shortparis и единственный в мире техно-оркестр Jazzrausch BigBand.

- По поводу последних - никогда и нигде так больше не танцевала, как под этот оркестр, - рассказывает Наталия Шмелькова.

Впервые в этом году площадь 1905 года отдадут классической музыке. А гвоздем программы станет победитель классического «Евровидения-2018» Иван Бессонов.

Праздник объединит десятки тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздник объединит десятки тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ

Музыкальных площадок обещают организовать более сотни. На них выступят больше двух тысяч участников, которые споют и станцуют в 50 разнообразных стилях. На гала-концерте проекта под утро планируется, что песню «Луч солнца золотого» споет группа BrainStorm – организаторы сейчас ведут с ними переговоры.

- Концепция фестиваля – объединить всех, ведь музыка – универсальный язык, - отмечает директор Ural music night Евгений Горенбург.

Фестиваль поможет заработать и уральским бизнесменам.

- В прошлом году фестиваль посетили 16 тысяч человек, 80% всех участников – туристы. Мероприятие такого масштаба дает мощный толчок экономике Екатеринбурга. Магазины, гостиницы, кафе выполняют месячный план буквально за сутки, - отмечает заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

Помимо праздника, организаторы «Уральской ночи музыки», отправили заявку на международный фестиваль «Каннские львы».

Уральская ночь музыки пройдет с 28 по 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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