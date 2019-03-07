«Теперь людей интересует мой ВИЧ-статус»: Вера Брежнева про борьбу со СПИДом в России

Певица и актриса Вера Брежнева четвертый год посещает города Центральной Азии и Восточной Европы, чтобы рассказать о борьбе с ВИЧ и СПИДом в качестве посла доброй воли ООН. А на практике – слушать истории тех, кто не решается стать услышанным публично. 7 марта певица приехала в Екатеринбург. «Комсомолка» посетила встречу и узнала, что в уральской столице все не так плохо.

Веру ждали более 40 минут: по всему офису фонда «Новая жизнь» толпились люди. Организация помогает ВИЧ-инфицированным осужденным вернуться к обычной жизни: предоставляет одежду, работу, медицинскую и юридическую помощь.

Среди тех, кто пришел увидеть актрису: представители НКО, активисты из Челябинска, обычные люди. Например, мать, которая скрывает положительный ВИЧ-статус, чтобы оградить ребенка от травли - ждет совет. Или мальчик, который хочет услышать, как певица публично защитит наркоманов и девушек легкого поведения.

Вера же рассказала о личном опыте и успехах России в борьбе со СПИДом.

- Я влияю на ситуацию через журналистов. Но четыре года назад о ВИЧ никто не хотел говорить, - объясняет певица. – Мы просили: давайте хотя бы 10% интервью посвятим этой теме. А нам отвечали: нет, спасибо, лучше не будем разговаривать совсем.

Под тематическими постами певицы в Instagram образовывалась череда негативных комментариев про ее образ жизни. На первых позициях поисковиков до сих пор висят запросы про мой ВИЧ-статус, вздыхает Вера.

Брежнева пообщалась с местными общественниками. Фото: Маргарита Махонина

Сегодня заметны плоды активистской работы: певица вспомнила про выступление на «Первом канале» и Парижскую декларацию по борьбе со СПИДом, которую подписал мэр Екатеринбурга. К актрисе часто обращаются в соцсетях. Такие письма Вера передает Снежане Коломиец – представителю ЮНЭЙДС. Авторам помогают найти ближайшие центры помощи.

Однако многие регионы о проблеме ВИЧ молчат. По этой причине часть встреч проходит в закрытом режиме, как вчера в Кургане: люди боятся попасть в кадр.

- Были больницы, в которых происходили массовые заражения. Пострадали дети, - рассказывает актриса. – И они боятся не то, что открыто заявить о себе, а даже слухов. И уже растут зажатыми, изолированными в себе.

На прощание организаторы запустили флешмоб «Мой друг – ВИЧ-позитивный». Нужно выложить фото с таким человеком в соцсети. Кто-то тихо говорит, что он не станет популярным. Другие шутят: пусть потом гадают, кто из нас – «друг».