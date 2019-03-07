В Екатеринбурге на оживленной улице сбили ребенка

В Екатеринбурге в четверг утром водитель иномарки «Hyundai Accent» возле дома №144 по улице Белинского сбил 14-летнюю девочку. Из-за этого в районе 10 утра в сторону центра города образовалась большая пробка.

Фото: Евгений Федоров/паблик "Инцидент Екатеринбург"

Школьница переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспорта в неположенном месте, сообщили в пресс-службе городского ГИБДД,

Девочка перебегала оживленную улицу в неположенном месте. Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

Прибывшие на месте ДТП медики госпитализировали ребенка с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма средней тяжести.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.