2019-03-07T10:18:34+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге на оживленной улице сбили ребенка

Девочку отвезли в больницу с травмами
Галина Ниценкова
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Из-за аварии в сторону центра выросла большая пробка. Фото: пресс-служба ГИБДД ЕкатеринбургаИз-за аварии в сторону центра выросла большая пробка. Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге в четверг утром водитель иномарки «Hyundai Accent» возле дома №144 по улице Белинского сбил 14-летнюю девочку. Из-за этого в районе 10 утра в сторону центра города образовалась большая пробка.

Фото: Евгений Федоров/паблик "Инцидент Екатеринбург"

Фото: Евгений Федоров/паблик "Инцидент Екатеринбург"

Школьница переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспорта в неположенном месте, сообщили в пресс-службе городского ГИБДД,

Девочка перебегала оживленную улицу в неположенном месте. Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

Девочка перебегала оживленную улицу в неположенном месте. Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

Прибывшие на месте ДТП медики госпитализировали ребенка с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма средней тяжести.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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