2019-03-06T11:41:18+03:00
Происшествия

«Во все тяжкие»: уральский рецидивист соорудил нарколабораторию в съемной квартире

Горе-химика задержали в неадекватном состоянии
Галина Ниценкова
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Фото: УМВД России по ЕкатеринбургуФото: УМВД России по Екатеринбургу
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Злостный 33-летний рецидивист из Екатеринбурга, который к своим 33 годам имеет несколько ходок в места не столь отдаленные за хранение и употребление наркотиков, в очередной раз пленен силовиками. Причина банальна – у мужчины нашли 600 граммов наркотического вещества, которое после экспертизы оказалось амфетамином.

- Меня пригласил в гости знакомый и попросил смешать какие-то компоненты в колбах, а тут вы приехал, - мужчина пытался оправдать себя перед сотрудниками полиции.

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

При обыске горе-химик вел себя неадекватно – все признаки наркотического опьянения были налицо. На вопрос полицейских «Что ты тут делаешь?» отвечал, что совершенно не виноват и оказался в квартире чисто случайно. Якобы знакомый пригласил его в гости и «попросил помочь – смешать какие-то компоненты в колбах». От процедуры медосвидетельствования мужчина отказался, и стражи правопорядка привлекли его к административной ответственности за употребление наркотических средств.

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В процессе дознания «уральский Уолтер Уайт» пояснил, что состоит на учете у психиатра, и суд неоднократно принуждал его пройти лечение в клинике. Сначала в течение трех с половиной лет, а затем еще почти два года он «пытался восстановить свое здоровье». Однако пользы задержанному мужчине это не принесло, и он вновь занялся излюбленным делом.

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Сейчас против горе-химика возбуждено новое уголовное дело за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Максимальный срок наказания за совершенные преступления – пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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