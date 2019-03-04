Область первой пятилетки: как на Урале внедрили программу капремонтов

В марте 2019 года свердловской программе капремонтов исполняется 5 лет. Самое время подытожить, что за эти годы было сделано за это время для улучшения жилищных условий уральцев. Именно для этого на вопросы журналистов 4 марта ответили министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.

Уральцы не верили в капремонт

По данным на начало марта в области проведено больше 40 тысяч ремонтных работ в 6 тысячах домов, В итоге удалось улучшить качество проживания 364 тысяч человек.

Заменено больше 1600 лифтов, только за минувший год запущено 504 новых лифта, 274 из которых – в Екатеринбурге. По словам министра, сегодня специалисты приноровились ремонтировать дома круглый год: как летом, так и зимой. План работ за прошлый год выполнен на 100%. И в этом году тоже сделано немало.

- Программа 2019 года физически выполнена на 30% из запланированного объема, - подтвердил Николай Смирнов.

Сначала, говорит глава ведомства, люди не верили в программу капремонтов, однако с годами отношение к ней изменилось, и сегодня собираемость платежей составляет 95%. Однако есть в капремонте и минусы, которые разглядел министр.

- Проехал по отремонтированным домам и расстроился – увидел, как не бережливо к ним относятся собственники. Мы направили письма местным чиновниками, чтобы они разъяснили Управляющим компаниям и людям, что следующий капремонт будет не раньше, чем через 30 лет, - говорит Николай Смирнов.

На капремонт можно рассчитывать раз в 30 летФото: Алексей БУЛАТОВ

Долг пеней красен

Один из главных вопросов по капремонту, который до сих пор мучает некоторых свердловчан – обязательны ли платежи по капремонту? И что будет, если не платить?

По словам Станислава Суханова, сегодня порог задолженности составляет 5 тысяч рублей. После преодоления критичной отметки, коммунальщики идут в суд, и тогда деньги взыскиваются принудительно.

- По данным на 2018 год взыскано 874 миллиона рублей, - говорит директор регионального фонда капремонта.

По словам Николая Смирнова, за прошедший год уральцы подкопили долгов, сумма которых подросла на 200 миллионов, однако абсолютное большинство все-таки платит.

Памятники культурного наследия требуют в 6 раз больше вложенийФото: Алексей БУЛАТОВ

Он же памятник

Для Среднего Урала – места исторического – актуален вопрос: как быть с домами, которые имеют статус памятников культурного наследия. Есть ли у нас такие здания, которые можно исключить из программы по капремонтам? Оказывается, такие строения есть, и обходятся они государству в копеечку: стоимость ремонта одного такого «дома-памятника» в 5-6 раз выше цены на ремонт обычного многоквартирника.

Тут у чиновников есть два выхода: брать деньги из федеральной казны (и этот вариант активно используется), а также создание специального фонда, который будет аккумулировать средства специально для ремонта таких объектов. В любом случае, по словам Смирнова, ремонт культурных памятников не может ложиться на плечи собственников жилья.

- На 1 января прошлого года в статусе памятников культурного наследия было 27 920 домов, теперь чуть меньше: 119 строений исключили из этой программы, - говорит Станислав Суханов.