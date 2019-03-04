«Ой, мамочки!»: варим мыло и прогоняем страхи всей семьей

- Каждые выходные мы всей семьей катаемся на коньках, на лыжах, ходим в походы, – вдохновенно рассказывает Екатерина Петрова. – Нам интересно быть вместе.

Петровы – исключительно спортивная семья. Даже крошечный Лева, который еще не очень умело ходит, уже профессионально (!) занимается спортом. Недавно малыш стал мастером спорта по… грудничковому плаванию!

Семью Петровых мы встретили на ежегодном празднике «Ой, мамочки!», который состоялся 2 марта в Городском центре медицинской профилактики Екатеринбурга. Мероприятие организовала «Комсомольская правда». Для участия в нем пригласили семейные пары с детьми и будущих мам. На празднике можно было послушать познавательные лекции, поучаствовать в мастер-классах.

На лекции будущих мам избавляли от лишних страховФото: Алексей БУЛАТОВ

Юлия Лубнина с помощью фейсбилдинга тренирует мышцы лица, без инъекций и хирургических вмешательств совершенствуя свою красоту. У гостей праздника «Ой, мамочки!» была возможность научиться у Юлии выполнять простые, но эффективные упражнения по коррекции черт лица.

О жизни после родов будущим мамочкам поведала Анна Ткач - семейный психолог Городского центра медпрофилактики. Женщины узнали о правильной технике дыхания и о борьбе с предродовыми страхами.

- В теме родов – множество стереотипов из-за поведения героинь фильмов и сериалов. Если женщина пришла в Школу подготовки к родам – она уже большая молодец, – считает психолог.

Пока взрослые слушали лекцию, дети игралиФото: Алексей БУЛАТОВ

А еще много полезного можно было почерпнуть на тренинге по лечебно-профилактическим кисломолочным продуктам врача-диетолога ООО «Уралбиомед» Татьяны Курагиной и на лекции по профилактике пищевой аллергии у детей главного детского гастроэнтеролога Екатеринбурга Ольги Шеиной.

Дети же смогли попробовать свои силы в мыловарении, разобраться в правилах здорового питания, а побывав на занятии «Медицина путешественника», узнать о том, какие меры предосторожности надо предпринять, чтобы остаться здоровым во время путешествий по Уралу.

Одним из самых умилительных моментов праздника стало дефиле детских костюмов, в котором участвовала семья Петровых. Их выход на подиум в образах моряков вызвал шквал аплодисментов!

Спонсоры мероприятия подготовили множество подарков для победителей конкурсов. Так, первыми в конкурсе репостов от компании «Бибиколь» стали Светлана Исупова, Анна Заминова и Оксана Митянина; самый интересный проект в фотоконкурсе «Бибиколь», по мнению жюри, представили Анютка Алферова, Олеся Иванова и Юлия Назаренко. МЦ «Мира» проводил соревнование «Позови друга на мероприятие «Ой, мамочки». В нем победу одержали Дмитрий Маслов, Екатерина Петрова, Ольга Гамилова, ну а Нине Ляминой повезло в розыгрыше креативной кружки ручной работы от Анастасии Зайцевой.

Участники праздника получили подарки от "Комсомолки"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также среди участников мероприятия разыграли три сертификата по 5000 рублей на грудничковое плавание в семейный оздоровительный центр «Пелагея». А потом всех участников пригласили принять участие в дегустации детской смеси «Бибиколь» - это единственная в России детская смесь, созданная на основе натурального цельного козьего молока из Новой Зеландии. Трое счастливчиков получили в подарок упаковки со смесями, а также книгу рецептов «Завтрак с Амальтеей».

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