На Урале многодетная мать обвинила мужа в изнасиловании, после отказа передать ей квартиру

Для 33-летнего жителя Каменска-Уральского Ивана Антонова гражданский брак закончился тюремным сроком, в марте прошлого года уральцу назначили 4 года колонии строгого режима. Поводом для судебных разбирательств стало заявление его сожительницы Инны Ильиной (имена героев истории изменены – прим.ред.) об изнасиловании. По ее словам, все произошло весной 2016 года.

Иван и Инна были знакомы со школьной скамьи, но начали встречаться лишь в 2013 году. К тому времени Иван уже дважды отсидел за избиение соседей и по статье 228. Инна же пыталась как-то устроить свою личную жизнь, родила дочку и сына от мужа, но позже развелась.

- Мы не были близко знакомы с Иван, но всегда здоровались, - вспоминает женщина. – Потом я заметила, что он пропал, и узнала от друзей про его судимости.

Встречаться пара начала после второго срока Ивана, ни мужчину, ни его мать не смущали дети женщины от первого брака. Сначала были свидания, а через полгода пара решила съехаться.

В 2014 году у пары родился сын, но для Инны это был уже третий ребенок. Фото: предоставлено родственниками осужденного

В 2014 году родился их первый общий сын, однако брак так и не был оформлен в ЗАГСе. Поначалу это не сильно заботило мать-одиночку, но потом она попросила переписать на нее квартиру и прописать в ней детей, чтобы иметь хоть что-то за душой.

- Мы приняли ее в семью как родную, - вспоминает мать осужденного Марина Александровна. – Ее детей я полюбила как собственных внуков, во всем ей помогали. Когда они с Иваном решили съехаться, я отдала им свою трехкомнатную квартиру.

По версии женщины, невестка сымитировала изнасилование ради получения жилья и пыталась таким образом припугнуть ее сына. Но Иван был готов к такому повороту событий и вел видеосъемку, «как только его начали шантажировать».

В конце записи Иван гонится за гражданской женой от чего та выбегает в подъезд без обуви и зовет на помощь. Второе видео он снял уже в отделении полиции, где его «насильно удерживали».

МАЛО ДАЛИ

У самой Инны версия несостоявшейся свекрови вызывает лишь смех. Многодетная мать уверена, что Иван легко отделался из-за плохой работы следователей.

- Да его на 25 лет надо было сажать! - рассказывает «Комсомолке» потерпевшая. – Мы расстались за неделю до этого, после того как я узнала о его пристрастии к наркотикам. Иван постоянно кололся. Затем он три дня терроризировал меня, а потом изнасиловал. К тому же я тогда была беременна четвертым ребенком. Это же отягчающее обстоятельство, но в экспертизах этого не указали.

С 2017 года Инна живет с другим мужчиной и уже родила от него ребенка, который стал пятым для нее. Фото: соцсети

После развода Инна нашла нового мужа, с которым оформила отношения и родила пятого ребенка, но позже ее супруг скончался. Сейчас она значится матерью одиночкой с пятью детьми. Из родных у женщины осталась только престарелая бабушка. Квартиру бывшего гражданского мужа ей так и не удалось получить.