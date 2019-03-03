2019-03-03T08:19:48+03:00
Происшествия

На Уралмаше прорвало трубу с горячей водой

Ремонтные бригады ЕТК уже восстанавливают герметизацию трубопровода
Елена БЛАГИНИНА
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Фото:Екатерина КоробицынаФото:Екатерина Коробицына
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Сегодня утром, около 7:00 часов перекресток Космонавтов-Победы заволокло паром. Некоторым водителям пришлось разворачиваться, чтобы не ехать в тумане - движение затруднилось. Оказалось, что произошла разгерметизация подающего трубопровода.

Фото: скриншот с видео Сергея Кудашова

Фото: скриншот с видео Сергея Кудашова

На место тут же выехали ремонтные бригады.Они отключили трубопровод и огородили место выхода воды на поверхность. К счастью, в жилых домах тепло не отключили, однако, температура воды снизилась до 50 С.

- Работы ведутся без отключения потребителей, - пояснили в "Екатеринбургской теплосетевой компании". - На период ремонта отопление и горячее водоснабжение будут подаваться со сниженными параметрами: температура воды составит около плюс 50-ти градусов.

Фото: Екатерина Коробицына

Фото: Екатерина Коробицына

Сейчас на месте работают 12 специалистов - они планируют закончить работу до 23 часов.

- Специалисты приложат все усилия, чтобы закончить раньше, - отметили в "ЕТК". - Мы обеспечили техническую возможность подачи тепла и горячей воды с обратного трубопровода. Жителям домов, где нет теплоснабжения и воды необходимо обратится в свою организацию ЖКХ и сообщить об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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